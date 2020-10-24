營養師都在推！8種「護肺食材」　寒冬來前趕快進補

近期鬧得沸沸揚揚的「肺癌」，因連坐北市34年來十大死因之首，成為大家都在討論的話題。肺對身體健康的重要性無人不知，但如何顧好、養出健康的肺，相信各位也想知道答案！平時除了多喝水，補充滋潤食物也是清肺、養肺的重要步驟。這裡儂編整理出8種營養師都在推的「護肺食材」，大家快趁寒冬到來前，好好利用夏、秋兩季幫自己補補身子吧！

1. 枇杷

▲（圖／fineartamerica.com、sowexotic.com）

「秋燥易傷肺」，台灣秋季正好以乾、熱為主，這時便是你好好養肺的關鍵時刻！乾燥的天氣會容易讓皮膚、黏膜、水分喪失，平時可以多喝水之外，補充滋潤的「枇杷」也能達到降燥的效果。枇杷同時具有潤肺止咳、清熱健胃、祛痰等功效，對肺部健康百利無害，不過枇杷偏涼，不太適合多吃喔。



2. 梨子

▲（圖／thekitchn.com、whattocooktoday.com）

在秋季盛產、人見人愛的「梨子」，具有潤肺、止咳、降火等功用，食用梨子有助於舒緩口渴、乾咳、痰黃等症狀，平時食梨也能抑制癌物質的形成，進而防癌、抗癌！將梨子煮成湯甚至有治痘、養顏美容的功效，讓你在養身子的同時也能變漂亮。



3. 銀耳

▲（圖／allure.com、小紅書）

被譽為「長生不老藥」之稱的「銀耳」，有著生津潤肺、滋陰養胃、補腦強心的功效，在食療上銀耳也是個好選擇！平時可以與百合製成羹食，或是在煮粥、燉肉時加入，達到滋潤養肺、增強免疫力的效果。但如果你是因受風寒而引起的感冒，就要避食偏寒的銀耳。



4. 蓮子





▲（圖／bioboherbs.com、cherishweb.me）

防秋燥的絕佳補品非「蓮子」莫屬！藥性平和的蓮子不僅能清熱潤肺，還有補腦安神、防癌抗癌的作用，受到許多健康人士的喜愛。蓮子除了有入藥、泡茶的方式食用之外，也能搭配銀耳、紅棗燉煮，在寒冬來碗熱騰騰的「紅棗銀耳蓮子湯」暖身又暖心！不過身體偏寒的人也不要長期食用，避免造成副作用。



5. 杏仁

▲（圖／healthwisdom.shop、healthwisdom.shop）

大家一般常吃的杏仁多為扁桃仁，不過儂編這裡指的是中藥「杏仁」！杏仁有分為甜、苦2種，甜杏仁普遍用於食療上，具有止咳功效；苦杏仁則多半用於入藥，毒性比起甜杏仁來得更高。建議大家可以將苦杏仁煮熟後，搭配水梨、木耳一起燉煮，幫你在秋季滑腸潤肺，預防秋燥的入侵。



6. 百合

▲（圖／meishij.net、i.pinimg.com）

肺若不好，全身臟腑也會跟著變差，因此只要你懂得養肺、清肺、潤肺，自然可以抵禦百病入侵！食療、藥用兼具的「百合」，有潤肺止咳、清心安神的作用，是保養呼吸系統的好食材，配上枇杷煮甜湯還能改善憂鬱情緒。不過百合性為寒，體寒的朋友也注意不要過度食用了。



7. 蓮藕

▲（圖／en.wikipedia.org、tumblr.com）

秋季除了盛產鮮甜香脆的梨子，「蓮藕」也是當令最佳的養身聖品！含有高營養價值的蓮藕，可補心生血、涼血去火，早上來一杯蓮藕汁也能達到降燥效果，對經常流鼻血的人也有不錯功效。蓮藕還可以增進食慾、促進消化，小孩也特別適合食用！不過偏涼的蓮藕，腸胃較差、易腹瀉者則不宜多吃。



8. 蜂蜜

▲（圖／達志影像）

好像印象中，有益健康食物都不怎麼美味，導致很多人都很抗拒去食用，不過儂編最後要推薦這個，既好吃又能吃出健康的「蜂蜜」。它具有潤腸、潤肺雙重功效，在滋潤呼吸道的同時還有助於排便，也因此被視為最佳的養身食材。大家還不快拿出筆記把這8種食物記起來！

編輯整理：陳怡瑄

TEXT／Bella.tw儂儂

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