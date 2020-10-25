fb ig video ETtoday search mobile

許路兒晉升最強帶貨王！精選5個愛用包　全變熱銷爆款

>

在Instagram擁有81.8萬粉絲的45歲凍齡女神許路兒Lure，靠著超強穿搭功力和親民形象，從網紅KOL一路晉升成為2020最強帶貨王。究竟這位時尚圈各大品牌爭相合作的超級寵兒魅力何在？今天儂編就要來告訴你，5個在2020年被她捧紅的名牌IT爆款包！ 

Loro Piana

▲▼許路兒從網紅晉升2020最強帶貨王！精選5個被她捧紅的精品IT爆款包，女王欽點一定賣翻（圖／Bella儂儂）

以頂級面料著稱的Loro Piana在2020春夏重新演繹Inside Out系列，主打包款可內外翻轉使用，因而獲得「Inside Out」之名。該系列托特包共推出4種尺寸，而許路兒手中的大型尺寸，不只能當作上班通勤包使用，也可以當作兩天一夜輕旅行的旅行袋。另外，偷偷跟大家預告一下，品牌也預計在秋冬系列推出，兩款以異材質組合的包款，運用喀什米爾羊毛、剪羊毛和小牛皮的搭配，變化出最時髦實用的百搭包。

Celine

▲▼許路兒從網紅晉升2020最強帶貨王！精選5個被她捧紅的精品IT爆款包，女王欽點一定賣翻（圖／Bella儂儂）

Celine創意總監Hedi Slimane在前年走馬上任，為品牌迎來新氣象，但許多當年Phoebe Philo創作的爆款IT包仍被延續下，就像這款俗稱：「鯰魚包」的Belt Bag！但Hedi真正獨到之處，在於他在前人的基礎上加入當季流行，不僅推出可愛到炸裂的全新Pico迷你尺寸之外，還加入了大地沙色、荔枝粉紅、檸檬黃、酪梨綠...等讓女孩愛不釋手的新配色。

Chloé

▲▼許路兒從網紅晉升2020最強帶貨王！精選5個被她捧紅的精品IT爆款包，女王欽點一定賣翻（圖／Bella儂儂）

Chloé跟許路兒這兩個總能在Instagram引起大洗版的IT包製造機，在2020年為了新開幕的信義遠東A13「Chloé配飾專賣店」合體。現場許路兒不僅親自帶逛，也演繹了許多店內爆款IT包，其中還包含儂編私心大推的Daria編織包和經典C Bag，如果你剛好也是個酷愛大地色穿搭的「時尚大地主」，相信一定也能從中選到心頭好！

Prada

▲▼許路兒從網紅晉升2020最強帶貨王！精選5個被她捧紅的精品IT爆款包，女王欽點一定賣翻（圖／Bella儂儂）

2020年Prada靠著Hobo尼龍腋下包，成功在時尚圈颳起90年代復古熱，並順勢再推出20週年復刻版Bowling Bag保齡球包。身為時尚圈包打聽的許路兒，自然也沒錯過這款包，更親自示範了如何運用簡約黑白混搭，點綴金屬腰帶、皮革短靴、復古手提包，就能穿出充滿層次感的摩登造型。順便偷偷告訴各位，這款保齡球包也是本篇精選中，獲得最多按讚數的超級爆款喔！

Burberry

▲▼許路兒從網紅晉升2020最強帶貨王！精選5個被她捧紅的精品IT爆款包，女王欽點一定賣翻（圖／Bella儂儂）

如果你跟儂編一樣，有長期在關注許路兒，你會發現最近小姐姐最愛的包，就是這款Burberry毛巾布TB包，光是點開她的IG版面，至少就能看到3篇許路兒揹著它出門的穿搭照。而許路兒自己本身也就是Burberry的忠實擁護者，單單一款TB包她就有包含黑色和大象灰，2個不同的配色。另外，還有一款Burberry帆布圓餅包也是她的私心最愛～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@許路兒

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀： 許路兒的「通勤包」超吸睛！在東京紅翻、又沒Logo的品牌竟然跟LV是"親戚"？

延伸閱讀：凍齡女神許路兒、部落客莫莉都狂曬！Prada這款消失伸展台20年的「保齡球包」真的太燒啦！

延伸閱讀：孫芸芸、Melody、許路兒都淪陷！Burberry強勢推出百搭「帆布包」，一揹瞬間減齡！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Bella儂儂, 許路兒, 網紅, 帶貨王, 精品IT, Burberry, 許路兒, 凍齡女神, 魅力, 品牌, Celine, Chloé, Prada
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」

諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤 把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選 單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭 「玫瑰金霜」VIP早搶翻！下殺4.3折才499元　抹完肌膚都亮了 星巴克「2020點單率最高」TOP 5　沒有買一送一也要喝 餓好幾天「吃一餐就胖回來」　4種基本概念讓你減肥不白費 還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面