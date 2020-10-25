許路兒晉升最強帶貨王！精選5個愛用包　全變熱銷爆款

在Instagram擁有81.8萬粉絲的45歲凍齡女神許路兒Lure，靠著超強穿搭功力和親民形象，從網紅KOL一路晉升成為2020最強帶貨王。究竟這位時尚圈各大品牌爭相合作的超級寵兒魅力何在？今天儂編就要來告訴你，5個在2020年被她捧紅的名牌IT爆款包！

Loro Piana

以頂級面料著稱的Loro Piana在2020春夏重新演繹Inside Out系列，主打包款可內外翻轉使用，因而獲得「Inside Out」之名。該系列托特包共推出4種尺寸，而許路兒手中的大型尺寸，不只能當作上班通勤包使用，也可以當作兩天一夜輕旅行的旅行袋。另外，偷偷跟大家預告一下，品牌也預計在秋冬系列推出，兩款以異材質組合的包款，運用喀什米爾羊毛、剪羊毛和小牛皮的搭配，變化出最時髦實用的百搭包。



Celine

Celine創意總監Hedi Slimane在前年走馬上任，為品牌迎來新氣象，但許多當年Phoebe Philo創作的爆款IT包仍被延續下，就像這款俗稱：「鯰魚包」的Belt Bag！但Hedi真正獨到之處，在於他在前人的基礎上加入當季流行，不僅推出可愛到炸裂的全新Pico迷你尺寸之外，還加入了大地沙色、荔枝粉紅、檸檬黃、酪梨綠...等讓女孩愛不釋手的新配色。

Chloé

Chloé跟許路兒這兩個總能在Instagram引起大洗版的IT包製造機，在2020年為了新開幕的信義遠東A13「Chloé配飾專賣店」合體。現場許路兒不僅親自帶逛，也演繹了許多店內爆款IT包，其中還包含儂編私心大推的Daria編織包和經典C Bag，如果你剛好也是個酷愛大地色穿搭的「時尚大地主」，相信一定也能從中選到心頭好！

Prada

2020年Prada靠著Hobo尼龍腋下包，成功在時尚圈颳起90年代復古熱，並順勢再推出20週年復刻版Bowling Bag保齡球包。身為時尚圈包打聽的許路兒，自然也沒錯過這款包，更親自示範了如何運用簡約黑白混搭，點綴金屬腰帶、皮革短靴、復古手提包，就能穿出充滿層次感的摩登造型。順便偷偷告訴各位，這款保齡球包也是本篇精選中，獲得最多按讚數的超級爆款喔！

Burberry

如果你跟儂編一樣，有長期在關注許路兒，你會發現最近小姐姐最愛的包，就是這款Burberry毛巾布TB包，光是點開她的IG版面，至少就能看到3篇許路兒揹著它出門的穿搭照。而許路兒自己本身也就是Burberry的忠實擁護者，單單一款TB包她就有包含黑色和大象灰，2個不同的配色。另外，還有一款Burberry帆布圓餅包也是她的私心最愛～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@許路兒

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀： 許路兒的「通勤包」超吸睛！在東京紅翻、又沒Logo的品牌竟然跟LV是"親戚"？



延伸閱讀：凍齡女神許路兒、部落客莫莉都狂曬！Prada這款消失伸展台20年的「保齡球包」真的太燒啦！



延伸閱讀：孫芸芸、Melody、許路兒都淪陷！Burberry強勢推出百搭「帆布包」，一揹瞬間減齡！