絲巾只會圍在脖子上？學會6招「花式打法」　從頭到腳都有時尚感

衣櫃裡的絲巾已經塵封已久了嗎？如果你跟儂編一樣每次綁絲巾都被說像空服員，那絕對要來跟穿搭達人們好好學一學絲巾的其他用法～除了綁在脖子上之外，還有其他方法可以利用絲巾來點綴整體穿搭，讓平淡無奇的打扮瞬間都新鮮了起來！

把絲巾當作頭飾

▲（圖／amazonaws、southernliving、IG@anidundo）

最基本的變化方式莫過於將絲巾當作髮飾了！綁個馬尾在髮圈處纏繞一條絲巾，馬上都有型了起來。更進階的綁法是在綁辮子的時候加入絲巾，把絲巾當作是其中一股加入，就能擁有一頭充滿浪漫風情的髮型～



超性感胸衣Bandeau Top





▲（圖／glencoeshop、whowhatwear、rocknrose）

Bandeau Top的穿法早已紅遍歐美大街小巷啦！最簡易的綁法是將絲巾依斜對角對折，在胸口處綁上漂亮的蝴蝶結，就是這麼簡單好看～當然你也可以反過來，將蝴蝶結綁在後背，給人滿滿出其不意的驚喜感。Bandeau Top搭配搭配一件牛仔褲非常隨性及性感，若選擇搭配一件窄裙則會帶點甜美感，超多樣的搭配，敢秀的女孩們趁著夏天趕緊試試吧！

Choker戴法展現獨特個性

▲（圖／FUDGE、style-arena）

別以為綁在脖子上就只會像空姐！還記得前幾年很流行的頸鍊（Choker）嗎？日本女孩們最近非常流行這樣的戴法，比起頸鍊，絲巾更多了一種女人的嫵媚，輕柔的手感好似微風吹拂那樣溫柔婉約。但除了柔美，因為Choker這種戴法是綁在頸上，所以又增添一種個性感。儂編覺得這樣戴的人看起來都超有個性，但卻又不會難以親近～



絲巾代替皮帶穿出好品味

▲（圖／IG@alicecatherine、pointed-north、ninistyle）

想展現低調的品味嗎？那你可以試試將絲巾當作皮帶的用法。如果是長一點的絲巾可以直接當一般皮帶使用，但如果你的絲巾比較短，也可以嘗試只綁一小段，並且打上漂亮的蝴蝶結，讓單調的造型瞬間都亮了起來！另外也可以將絲巾當作腰封使用，穿上一件素面洋裝或者長版襯衫，把絲巾折成長條狀圍繞腰際，不僅更顯腰線更讓整體穿搭增加了可看點。



別讓手腕空下來





▲（圖／myfriendpaco、gabimay、confessionsofvanity）

沒有手鍊也不想戴手錶？用絲巾當作裝飾也是不錯的選擇！可以選擇較短的絲巾隨意的纏繞於手腕，讓你舉手投足都散發獨特魅力！儂編推薦可以選擇印花較複雜的絲巾，這樣一來如果穿的簡單樸素，也不用擔心整體看起來單調乏味～



腳踝也不能放過

▲（圖／garmentory、witanddelight、avestyles）

腳鍊已經不能滿足你了嗎？穿搭達人們把絲巾套上腳踝了！不管是休閒鞋或者高跟鞋，在腳踝戴上絲巾整個超吸睛！若想展現十足女人味可以選擇緞面或者光澤感強的絲巾，如果想營造隨性個性的感覺可以使用光澤感弱、透明度高的絲巾喔！

編輯整理：楊佳穎

TEXT／Bella.tw儂儂

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