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LIFE・經典／環保能源迷你屋　不到200萬元有家還免付電費

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▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來迷你屋風潮席捲英美，許多民眾不願再背負沈重房貸，選擇經濟生活更為自由的迷你屋，其實迷你屋不僅節省購買者的金錢，相較之下對於地球也更環保，近期專門銷售迷你屋的公司The Tiny Housing，更推出一款主打環保能源的商品Natura，只要不到200萬元台幣售價，有家又有電。

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

Natura不僅只有裝置太陽能板這麼簡單，從房子外部開始，便與木板取代水泥與其他碳足跡較多的建築，並搭配軟木層讓建築外觀更時尚，內部空間引進大量的光線，不但可節省照明之外，也能讓視覺與外部的空間結合，降低小空間的壓迫感。

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

內部廚房設有電磁爐，冰箱冰櫃，電烤箱，抽氣扇與水槽下水過濾器，以及其他內部電器，均符合節能規範，還搭載除濕機空調，能以較少的電費去除濕氣，除確保舒適度，也能在寒冷的天氣讓室內保持溫暖，另還可選配太陽能板，用環保的方式來提供內部的供電。

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

訂製並規格化的傢俱，讓整體的室內空間調配得更嚴謹，不會有任何的空間浪費，還能確保視覺的乾淨美觀，大片的採光窗戶、挑高且引入陽光的浴廁空間，減少壓迫感，位於閣樓空間的臥房，可以放下一張大型雙人床，舒適度不犧牲，總價從49,990元英磅起跳，折合台幣約186萬元左右。

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

想要有一個自己的棲身之所，是大部分人的願望清單之一，然而除了要背負大筆房貸或是日後可能的昂貴修繕，迷你屋近年成為許多人的新選擇，雖然居住空間比起一般房間要小上許多，但由於室內設計的發展，對於居住的舒適度與機能性，其實需要妥協之處越來愈少，此外結合環保配備的產品面市，幫自己跟地球都能減少更多負擔。

▲The Tiny Housing Natura。（圖／翻攝The Tiny Housing官網）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 環保, 迷你屋
fashion.net

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