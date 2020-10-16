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楊謹華睡前這招維持婚姻熱度　想買東京紅錶寵老公

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▲楊謹華一身火紅搭配CITIZEN東京･紅限量版腕錶亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表象徵活力與熱情的東京･紅限量版腕錶，女星楊謹華一身火紅搭配主打男錶站台，她害羞表示最近的熱情都用在學打麻將，竟悟出人生不需太糾結的大道理，但她否認與5度拼金鐘視后失利有關；而結婚近2年，她對婚姻仍保持高度熱情，她透露：「隨時與老公保持密切聯繫，睡前一定談心。」

▲▼楊謹華出席CITIZEN東京紅限量錶記者會。（圖／記者張一中攝）

▲楊謹華喜歡紅色，又愛戴男錶，CITIZEN東京･紅限量版腕錶集她所愛於一身。（圖／記者張一中攝）

▲▼楊謹華出席CITIZEN東京紅限量錶記者會。（圖／記者張一中攝）
▲楊謹華分享婚姻保持熱情的秘訣，睡前固定與老公聊天談心。（圖／記者張一中攝）

今楊謹華佩戴CITIZEN東京･紅系列主打的GPS衛星對時腕錶CC4005-71Z腕錶，讓專挑男錶又愛紅色的她一眼看上，她說：「如果老公敢戴的話，一定買給他。」工作之餘不忘為老公物色好貨，甜蜜之情溢於言表，此錶款以輕盈的超級鈦打造，面盤上裝飾東京林立的高樓圖案，內載高階F950機芯，由裡而外設計都出色。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN面盤呈現東京摩天大樓圖案的CC4005-71Z衛星對時錶，69,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）
▲CITIZEN PROMASTER光動能GPS衛星潛水腕錶CC5005-68Z，56,800元。

同系列另有4款不同風格CITIZEN錶款，分別是經典光動能全球電波對時錶CB3016-51Z、專業戶外運動的PROMASTER光動能GPS衛星潛水錶CC5005-68Z、運動風的光動能計時碼錶CA7034-96W，以及東京･紅系列唯一的女錶xC ES9440-51X。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN經典光動能全球電波對時功能錶CB3016-51Z，30,800元。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）
▲CITIZEN東京･紅限量版腕錶的光動能碼錶計時腕錶CA7034-96W，16,800元。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）
▲CITIZEN東京･紅限量版腕錶家族中唯一的女錶 xC 系列ES9440-51X，33,800元。

Seiko對於東京也懷抱濃厚情感，今年恰好是旗下女錶品牌Lukia誕生25周年，因此以1881年成立企業總部的銀座為靈感，創作5款女錶，當中紅色款正代表銀座的熱情活力；男錶也曾推出紅色版本，Seiko Presage系列以調酒為主題，設計義大利調酒「Negroni尼格羅尼」錶款，酒紅色面盤有精緻的壓印圖案，猶如加了冰塊的岩石杯。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage調酒系列Negroni尼格羅尼SRPE41J1腕錶，14,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）
▲Seiko Lukia 25周年新錶也以紅色展現東京的熱情，SPB135J1腕錶42,500元。

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關鍵字：

楊謹華, CITIZEN, Seiko
fashion.net

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