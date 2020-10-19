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台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景

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▲▼日本長崎名店萬聖節推邪惡微笑的刈包。（圖／翻攝自0806.com）

▲日本名店萬聖節推「邪惡的微笑刈包」。（圖／翻攝自0806.jp，下同）

編輯／ChiNg

萬聖節將至，還沒想好要怎麼過嗎？不如在這個充滿歡樂以及驚悚的節日裡來點特別的食物吧！日本長崎名店「岩崎本舖」趁著這股詭譎氣氛推出「邪惡的微笑刈包」，排排放的刈包看起來彷彿就像幽靈鬼怪們要調皮搗蛋了，台灣的傳統小吃瞬間在餐桌上變得質感滿分。

▲▼日本長崎名店萬聖節推邪惡微笑的刈包。（圖／翻攝自0806.com）

▲於台灣傳統美食印上南瓜表情，萬聖節吃起來特別應景。

此系列共有兩款不同的刈包餅皮，分別是「傑克南瓜橘」以及「搗蛋幽靈白」，把台灣銅板美食包裝成另一番可愛模樣，讓人看了食慾大增。而口味上更是特別，有酸、有甜、有鹹，包含拔絲地瓜口味、薑汁燒肉口味、火烤明蝦口味甚至是加上香草冰淇淋的蘋果蜜餞口味，不但要搞怪，還要惡搞你的味蕾。

▲▼日本長崎名店萬聖節推邪惡微笑的刈包。（圖／翻攝自0806.com）

▲共有四種口味，酸、甜、鹹皆有，無論視覺或味覺都相當古怪；詳細定價資訊請關注官網。

除此之外，日本京都名店「鶴屋吉信」也與「星之卡比」聯名推出了期間限定商品「卡比手作圓」，同樣於原本空白的餅皮印上可愛圖樣，圓圓胖胖的餅皮完全符合卡比的形象。而這款特別的地方在於是半DIY親手做，附給你餡料及餅皮，至於要添加多少餡料進去就由你自己決定，當然是加好加滿，要吃多少就加多少。

▲日本長崎名店推「星之卡比手作圓」。（圖／翻攝自famitsu.com）

▲日本長崎名店推秋季期間限定「星之卡比手作圓」。（圖／翻攝自famitsu.com，下同）

口味的部分則有紅豆及日本國產栗子，都是相當經典的選擇，也很適合秋意涼爽的天氣自己來DIY一份甜點，不但好吃又好玩，而包裝的部分則是採用每六個一罐，罐子的樣式設計加入了日本的傳統元素以及秋天的楓葉，極具質感也很適合秋天自用或送禮。此系列為期間限定，僅發售至11／30，有興趣的人千萬不要錯過。

▲日本長崎名店推「星之卡比手作圓」。（圖／翻攝自famitsu.com）

▲日本長崎名店推「星之卡比手作圓」。（圖／翻攝自famitsu.com）

▲此系列採罐裝，每罐都有六種不同樣式，定價為1,650日圓（約NT$451）。

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關鍵字：

萬聖節, 捷克南瓜, 刈包, 銅板美食, 台灣, 日本, 星之卡比
fashion.net

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