2021春夏時裝周熱搜手袋清單！香奈兒、LV都出現極致小廢包巨可愛

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 品牌提供

2021春夏巴黎時裝周落幕，除了服裝，大家最關注的不外乎是最新一季的包款，ET FASHION整理DIOR、CHANEL（香奈兒）、LV、HERMES（愛馬仕）等秀場超吸睛包款，從可愛的迷你小廢包到實用肩背包都有，馬上往下滑，看哪款是正中你心的IT Bag！

DIOR

不只是火了好幾季的大勢包款，更凝聚了品牌獨有的工藝的托特包、馬鞍包，此次再添新花樣，延伸上一季以皮革與簍空燙金雕花，取代過往常見的刺繡丹寧 ; 另外編織的流蘇水桶包，也展現了濃厚的度假異國風情。

▲皮革與簍空燙金雕花的托特包、馬鞍包，以及編織的流蘇水桶包都展現了濃厚的度假異國風情。

今年的話題包款DIOR Bobby包也推出了全新荔枝紋奶茶色、蛇紋咖啡皮革，讓人超心動。

▲話題包款DIOR Bobby包推出，荔枝紋奶茶色、蛇紋咖啡皮革等全新配色。

CHANEL

將品牌的經典包款直接縮到最小，成了2021春夏話題度最高的迷你小廢包，從項鍊、腰帶、手環到肩背疊搭，可愛的模樣讓網友們直呼：「超想入手！」點綴在模特兒身上讓造型更加吸睛亮眼。

▲CHANEL直接將包包縮到最小，迷你模樣吸睛可愛。

上一季就可見的生火珍珠元素，此次更以不容忽視的方式不斷在系列中出現，不論是手拿還是肩背，都能展現優雅迷人的樣貌。

▲超生火珍珠元素，不論手拿還是肩背都優雅。

LOUIS VUITTON

時尚迷們不能錯過的經典老花款式，簡潔個性的輪廓搭上街頭感的LV字樣鎖扣、金屬粗鍊帶，中型的尺寸實用又百搭 ; 女星們人手一只的三合一老花包款輪廓更加蓬鬆療癒，也加大了空間 ; 同樣的老花LV手環包既可當小廢包，也可當作飾品配件搭入造型呢！

▲街頭感的LV字樣鎖扣、金屬粗鍊帶，以及改變呈現方式的LV老花樣貌都是此次的秀場焦點。

▲輪廓更加蓬鬆療癒三合一老花包款、老花LV手環包皆是呼聲最高的IT BAG。

HERMES

一如往常的優雅，來自馬術的靈感，以簡約的線條、皮革貫穿，推出了Mors de Brides、Perspective Cavalière包款，前者有點正方的外型，側邊以三角的樣貌帶出空間，銀色的金屬球作為裝飾點綴 ; 後者不對稱的半弧造型有兩種尺寸，扁平的外型依然有實用夾層，典雅氣質兼具，完全可以混搭在日常穿搭。

▲來自馬術的靈感HERMES，以簡約的線條、皮革貫穿此季，Mors de Brides、Perspective Cavalière包款，完全可以混搭在日常。

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