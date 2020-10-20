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想認真難戀愛卻總被玩　4徵兆代表對方「不把你當回事」

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▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲兩人交往對於對方的誠意要有概念，不要傻傻一頭熱。（圖／Pakutaso）

編輯／借借

感情有時目標不同，就會釀成悲劇，碰到不想定下來的玩咖，心裡面要有譜，有些人沒防備給了真心，甚至是財產，到最後只能怪自己傻，不是很悲催嗎？其實不論男女，只要是玩咖都有類似的「感情藉口」，如果他常掛在嘴邊或是一開始就挑明的說，請先把他放在觀察名單，不要傻傻相信這種說詞。

▲頭髮,女性,兩性。（圖／取自pixabay）

▲有時自己一人比對付玩咖快樂多了。（圖／Pakutaso）

舌燦蓮花搞曖昧
玩咖最普遍的特色之一，就是很會用嘴搞曖昧，而且通常用語也比一般普通人要露骨多了，因為帶著真誠的話，不可能過於華麗，若你問「你在幹麻」，對方馬上接話說「我在想你」，這種輕浮的回答，8成就是玩咖錯不了。

肉體走得比感情還前面
玩咖可以花時間跟你談談感情，但肉體關係也要並進（甚至是超前），約你到家裡或旅館約會，就是尋求些刺激感而已，如果他真的很想給你個好印象，以促進未來的關係，又怎會做出這種扣分的邀約。

▲▼男女,兩性。（圖／免費圖庫pixels）

▲基礎還沒穩定就先發展肉體關係，很容易只進展到這裡為止。（圖／Pakutaso）

用前任情傷當預防
有時候情傷未癒是免不了，也有很多人會跟現任曖昧對象坦承「之前確實傷得很重」，但說出這種話後又馬上跟你打情罵俏，你還覺得很正常那就很奇怪了，若是真正想跟你認真開始，就不會一直以「只能給你一半的愛」這種態度做任何藉口，要你把委屈都吞下去。

情侶,親嘴,男女朋友,兩性。（圖／Pixabay）

▲用情傷來打預防針，不要傻傻的全信。（圖／Pakutaso）

不介紹任何朋友
將心比心，如果你真的遇到了一個覺得還不錯的，通常會介紹自己的朋友給對方認識，一方面是希望將來能和諧共處，另一面也希望朋友看看他給你點意見不是嗎？如果交往一段時間，發現朋友聚會都不讓你跟，也代表他覺得「不需要」、「還沒到這程度」吧，這種撞逛自己心裡要有底，其實他不是非常認可你。 

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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