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企鵝寶寶探頭、海豹呆坐雪地！「等待中的動物」扭蛋融化你的心

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編輯／Emily　圖／翻攝自hobbystock.jp、epoch.jp

日本扭蛋公司GASHAPON推出的「等待中的動物」系列大受歡迎，動物們緊縮身體、屈膝坐著，微微流露的哀傷神情惹人憐愛，之前出過抱著尾鰭的鯊魚、圓滾滾小刺蝟…都可愛到不行，彷彿會永遠坐在原地等你回來，現在竟然要推出第四彈了，快來看看有什麼新動物加入。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

「等待中的動物」扭蛋系列第四彈以雪地裡的動物為主題，第一款是高大的北極熊，它雙手抱著膝蓋、蜷曲蹲坐的模樣有種反差萌，像個內心很柔軟的硬漢。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

第二款是直直站立的企鵝，特別的是雙腿間居然有隻企鵝寶寶探出來，可愛模樣讓人瞬間融化。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

第三款是肥嘟嘟的海豹，肥胖身軀乖乖的坐著，配上短短的鰭也太Q。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

第四款是端正坐著的哈士奇，看起來像等待主人回家的忠犬。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

第五款則是有著「雪之妖精」稱號的銀喉長尾山雀，圓滾滾的超萌模樣常被說很像麻糬、糰子，呈現坐姿、苦苦等待的樣子看起來莫名療癒。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

這系列扭蛋預計2021年1月正式登場，一顆售價300日圓（約台幣82元）。喜歡動物造型扭蛋的話，另一個日本扭蛋公司EPOCH則是推出「企鵝與冰淇淋」主題扭蛋，這系列的企鵝在冰淇淋堆裡穿梭玩耍，有的鑽進冰淇淋裡、有的掛在餅乾上，這六款公仔除了單獨擺著，還能全部疊在一起變成冰淇淋塔，讓人超想集全套。這系列一顆200日圓（約台幣54元）。

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

▲等待中的動物扭蛋。（圖／翻攝自hobbystock.jp）

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關鍵字：

扭蛋, 日本, 動物, 等待中的動物, 公仔
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