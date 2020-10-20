乾癢脫皮掰！雅漾舒緩沐浴露1280元→749元　肌膚洗完像雞蛋光滑

記者李薇／綜合報導

秋冬很多人肌膚開始出現乾癢的問題，這時不僅要塗抹乳液加強保濕，更重要的是也要運用適合的清潔產品，以免破壞肌膚保濕屏障；雅漾推出的舒緩乾癢沐浴露，裡面不含皂鹼，洗完之後肌膚不會過度乾燥不適，反而像是保養過後般滑順保濕。

▲雅漾舒緩乾癢沐浴露400ml、原價1280元、特價749元。點我購買。



雅漾最具知名的雅漾水擁有舒緩乾癢、保濕滋潤的功效，舒緩乾癢沐浴露裡面不但添加雅漾泉水，更是不含皂鹼、香料，只有添加I-MODULIA、Cer-Omega複合成分，可以幫助肌膚清潔，又不會過度洗淨，同時具滋潤舒緩的效果。

▲洗澡對很多乾癢肌膚人是一種痛苦。（圖／pexels）



舒緩乾癢沐浴露不但適合兒童，成人的臉部、身體都可以使用，因為成分溫和，所以特別適合肌膚敏弱的人，而且洗起來不會讓人覺得好像都不容易起泡，可以有泡泡的狀況下，又可以溫和帶走肌膚髒污，特別適合現在的季節。

▲雅漾產品很受歡迎。（圖／farmaciaolgasantamaria IG）



在使用上，可以先將肌膚充分沖水之後，先用沾溼的雙手將舒緩乾癢沐浴露起泡，接著再塗抹於全身，還能夠拿來泡澡，先放好熱水之後，按壓5次的用量，跟浴缸水充分混合，就可以用來泡澡使用，徹底洗淨肌膚，非常方便好用。

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購物網站「Her和她」推出雅漾舒緩乾癢沐浴露，400ml、原價1280元、特價749元，非常適合家裡有小孩跟乾癢肌膚的家長，可以一起洗同樣的單品，再也不用為了肌膚搔癢而煩惱，加入會員還可以享有購物金或是免運等優惠。