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霍格華茲學院風穆勒鞋、情侶衣太燒！《哈利波特》快閃店堪比環球商店

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記者王則絲／台北報導

今年秋天為緩解大家不能出國的壞心情，電影《哈利波特》的魔法世界直接降臨台灣，期間限定開設了《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店，集結眾多周邊商品，包括霍格華茲學院風服裝、鞋款、包包⋯⋯以及各式模型、玩具公仔，就算不用大老遠飛去環球影城，也能一次入手超多樣周邊！北、中、南以及網路商店同時登場，台北誠品南西店（10／16～11／15）、台中新光三越中港店（10／16～11／2）、高雄漢神巨蛋（10／16～11／10），蝦皮線上快閃店（10／14～11／15）。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲《哈利波特——回到霍格華茲》快閃店誠品南西店1樓。（圖／品牌提供）

這回的《哈利波特》快閃店由華納消費品部統籌，特別集結了眾多授權品牌一同合作，以電影中的魔法學校「霍格華茲」為主題，推出分屬「葛來分多」、「史萊哲林」、「赫夫帕夫」、「雷文克勞」四大學院的風格單品，四個學院的代表配色依序為紅、綠、黃、藍，相信對於《哈利波特》的影迷們來說，光靠顏色就能輕鬆辨認，以下就來看看這次有哪些必入手的焦點單品。

首先從女孩們最喜歡的服飾穿搭單品下手，知名網路鞋履品牌Grace Gift 這次為了參加快閃號召，特別推出一系列的《哈利波特》聯名鞋包配件，每一樣單品都有四種學院的配色款式，其中這款扭結緞帶的穆勒鞋最受女孩們歡迎，共有駝棕色、米色與黑色可選擇，上頭的緞帶顏色則各自代表著相對應的霍格華茲學院，穿在腳上非常優雅，日常上班、約會穿也不突兀。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Grace Gift絲巾蝴蝶結穆勒鞋，NT＄1,780。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

另一款輪胎鞋底的帆布「餅乾鞋」，採用了學院的顏色推出四款，鞋舌部分則印上了學院標灰的細節，平常若穿不慣像上一雙穆勒鞋的淑女鞋款，偏潮流、中性的素面帆布鞋最適合，同樣也可完美融入日常穿搭。

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Grace Gift 徽章帆布餅乾鞋，NT＄1,780。（圖／記者王則絲攝）

鞋款部分除了Grace Gift 女鞋，快閃店中也有販售運動品牌K-Swiss的《哈利波特》聯名系列球鞋。

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲K-Swiss 哈利波特聯名球鞋，NT＄2,680。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

看完鞋子當然還有滿滿的《哈利波特》聯名服飾，CACO於今年秋冬亦隆重推出了《哈利波特》霍格華茲學院主題的聯名系列，包括衛衣、帽Ｔ、毛衣等秋冬單品，男生、女生都能輕鬆駕馭，每個學院的服裝都有巧妙的設計，情侶們互相搭配更甜蜜。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲CACO推出《哈利波特》霍格華茲學院風服裝系列。（圖／品牌提供）

《哈利波特》的劇迷們到了日本一定要到環球影城的電影主題園區，園區內商店所販售的學院代表色圍巾一直都是最搶手的周邊之一，這回CACO也一併推出了相似款，現在不用出國也能擁有，今年的圍巾就決定買它了！

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲CACO哈利波特系列圍巾，NT＄690。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

而在包包的部分的話，特別推薦日常實用的方形帆布小包！這款白色帆布袋款同樣來自Grace Gift的哈利波特系列，上頭印著每個學院的代表動物與字母，且在背帶部分也做了各個不同的代表色搭配，並隨附一個小巧可愛的徽章，內部空間容量非常足夠。

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Grace Gift 多用途帆布包（附寬背帶），NT＄699。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲喜歡收藏模型、玩具公仔的朋友們來到快閃店也絕對不會失望！（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲哈利波特快閃店。（圖／品牌提供）

▲快閃店周邊設有打卡牆面，記得逛完也可以來拍張美照。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 快閃店, 周邊, 情侶衣, 葛來分多, 史萊哲林, 赫夫帕夫, 雷文克勞
fashion.net

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