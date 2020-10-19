身家62億的老佛爺愛貓Choupette接新工作！為整髮器拍片　走最優雅「貓步」

▲身價破億老佛爺愛貓Choupette再接下模特大任，毛茸茸優雅身影穿梭黑白大片。（圖 / 翻攝IG＠karllagerfeld、＠lorealpro）



記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期巴黎萊雅（LOREAL Paris）旗下的髮品在IG上釋出黑白影音大片，穿梭在其中一隻毛茸茸優雅身影，引發社群上的熱烈討論，原來超萌主角，正是已故時尚老佛爺Karl Lagerfeld 過去寵上天的愛貓Choupette！牠為了與品牌KARL LAGERFELD聯名的髮型造型器拍攝形象影片，架勢十足，走起專業「貓步」，相比真人模特兒更惹人注目！

在 Instagram 查看這則貼文 L'Oréal Professionnel Paris（@lorealpro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 8:59 張貼

不只是已逝主人卡爾拉格斐同名品牌KARL LAGERFELD最稱職的繆思，Choupette也曾出現在植村秀聯名圖樣中，如今接下巴黎萊雅ＸKARL LAGERFELD形象廣告模特兒大任，白色蓬鬆的模樣，療癒又高雅，輕巧地躍上階梯、踏步大片現場，完美展現巴黎女人慵懶的模樣。

▲Choupette不只是KARL LAGERFELD最稱職的繆思，過去也曾出現在植村秀聯名圖樣中。（圖 / 翻攝IG＠karllagerfeld、@choupetteofficiel）

▲巴黎萊雅ＸKARL LAGERFELD形象大片除了邀來萌寵模特Choupette，也將卡爾標誌性的皮手套加入。（圖 / 翻攝IG＠lorealpro）

受盡卡爾無限寵愛的Choupette，可以說是過得最奢華的貓咪公主，不只固有私人保鏢，生活起居更有兩名女傭細心照護，飲食上也聘有專業私廚用最頂級的食材生魚片、魚子醬、帝王蟹、鴨肉等，為牠設計每日菜單，過去也經常跟著老佛爺搭乘私人飛機到處旅遊，可以不受拘束的倚靠窗邊、睡在任何位子上。

在 Instagram 查看這則貼文 Choupette Lagerfeld（@choupetteofficiel）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 12:37 張貼

▲Choupette自由穿梭在卡爾的私人飛機上。（圖 / 翻攝IG@choupetteofficiel）

卡爾過世，寵愛也依然還在，由照顧Choupette超過10年的管家繼承台幣約62.3億元的遺產，繼續陪伴Choupette住在卡爾巴黎郊外的別墅，前陣子牠也在五星級酒店舉辦了盛大的生日派對，現場不只擺滿了鮮花、氣球，甚至還有香檳，更重要的是還有滿滿的香奈兒禮物紙袋！

▲卡爾過世，寵愛也依然還在，Choupette前陣子也圍繞在滿滿香奈兒、KARL LAGERFELD禮物中歡度9歲生日。（圖 / 翻攝IG@choupetteofficiel）

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