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總是焦慮心好累！5款「舒緩情緒」食物多吃，煩惱一掃而空

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▲▼抗焦慮食物。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲焦慮不安有解，多吃以下食物大有幫助。圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

現代人工作壓力大，工時拖得長，就連下班後也在備戰狀態，根據調查越來越多人覺得處於焦慮狀態，除了從日常作息、習慣改變外，多吃一些能穩定情緒的食物，也大有助益。

焦慮其實是正常的情緒反應，但若是長期焦慮影響了生活，就應接受專業治療，但若是日常中偶爾感到焦躁不安，以下一些食物多攝取，也能幫助舒緩心情。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

綠茶

綠茶在生活中很好取得，內含茶胺酸能幫助增加血清素和多巴胺，能幫助放鬆、冷靜，且能消除生活緊張，建議平時能多飲用綠茶，不僅能舒緩安定心神，也有預防肌膚氧化的效用。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

堅果

堅果類含有硒，適量能幫助減少身體發炎反應，除了堅果以外，大豆和蘑菇也都有此效用，適量食用即可，多吃沒有益處。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

蛋含有人體所需氨基酸，能幫助生長發展，同時也能舒緩焦慮和失眠問題，過去有研究指出蛋的
色胺酸，能肌肉放鬆、消除緊張，有不錯的助眠效果。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

黑巧克力

吃巧克力能消除焦慮，據研究指出，攝取40克的黑巧克能幫助減壓，但必須注意巧克力內含糖分和脂肪，吃過量也有致胖疑慮。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

洋甘菊

洋甘菊本身就有抗炎、舒敏的功效，許多保養品都會添加洋甘菊成分幫助舒緩，更有炎九指出洋甘菊能舒緩抑鬱，入秋後喝杯洋甘菊茶也是清心的好選擇。

▲▼抗焦慮食物。（圖／Unsplash）

上面幾款食物能減緩焦慮，以下幾款會升壓的食物也要盡量避免，像是炸雞、薯條等油膩食物，吃完會讓人昏昏欲睡，高鹽分食物像是火腿、熱狗等，吃下肚就讓人開心，但反而會讓人精疲力盡，心更累。

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關鍵字：

焦慮, 抗焦慮, 食物
fashion.net

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