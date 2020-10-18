日本網友評選「媲美專櫃」的平價洗卸潔顏品Top4：毛孔真的變乾淨！

▲日本知名美妝實測雜誌《LDK the Beauty》整理出網友公認「媲美專櫃等級」的4款高CP值洗卸產品。(圖／翻攝IG@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導

日本最知名的美妝實測雜誌《LDK the Beauty》，以無業配的真實商品評測在日本擁有超高人氣及公信力，針對大家最在意的好不好用、CP值高不高等提供美妝實力評比報告，被稱為「是一本只說真心話的美妝雜誌」。日系藥妝店Tomod’s近日特別與《LDK the Beauty》合作，整理出日本網友一致認為可媲美專櫃等級的4款高CP值平價洗卸潔顏品，跟著買就對了。

▲松山油脂肌潤卸妝凝膠，145g，NT$450。



松山油脂肌潤卸妝凝膠以植物性油和保水成分甘油作為基底，並添加大豆萃取成分，可幫助鎖住角質層水分，滋潤肌膚同時，溫和、徹底卸除彩妝汙垢，不添加會造成肌膚負擔的成分，連敏感肌也能安心使用。



▲Curel 潤浸保濕深層卸粧凝露，130g，NT$400。



專為敏感性肌膚設計的Curel在網上擁有眾多愛用粉絲，其中潤浸保濕深層卸粧凝露成分單純溫和，但卸除力卻很夠，連難卸除的口紅、毛孔深處的粉底以及防曬乳液等都可以徹底卸除。可輕易推開的凝膠狀質地，無須過度用力搓揉，可減少肌膚負擔，還能預防乾燥問題，提升肌膚屏護。

▲MINON 鎖水潔顏慕斯，150ml，NT$630。



MINON是日本知名平價高CP值保養品牌，除了人氣保濕面膜外，鎖水潔顏慕斯也備受好評。添加植物性氨基酸潔淨配方，保護敏感肌膚，白天使用也不用擔心過度清潔，輕柔泡沫質地使用方便，洗後肌膚還能保有水潤感。

▲毛穴撫子 角質對策毛孔酵素洗顏粉，100g，NT$490。



專為有毛孔黑頭、肌膚粗糙煩惱所打造，是連鼻頭的小黑點也能清洗乾淨的粉末狀洗顏粉。運用小蘇打能深入毛孔，加水便會融化成柔軟的磨砂顆粒，能幫助帶走緊繃老廢角質，浮起堆積在毛孔內的粉刺和皮脂等髒污並乾淨清除，洗後肌膚潤滑不緊繃，毛孔更暢通淨透。

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