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萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝

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▲▼ Monkey Bow 。（圖／公關照）

▲Monkey Bow奧爾瑟雅美人魚髮夾，680元。（圖／Monkey Bow提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

萬聖節將至，不少家長又開始為裝扮小孩的造型頭疼，若覺得整套道具服只穿一兩次有點心疼，可從小配件著手增添節慶氣氛，小女孩的髮飾便是好搭又實用的單品，常成為名媛關穎、林牧潔女兒亮眼配飾的台灣品牌Monkey Bow，即為萬聖節推出一系列應景髮飾，小巫婆躍上蝴蝶髮夾，充滿童趣。

▲▼ Monkey Bow 。（圖／公關照）

▲Monkey Bow愛妮娜女巫髮夾，680元。

▲▼ Monkey Bow 。（圖／公關照）
▲Monkey Bow南瓜法布蕾髮夾（中）650元，萬聖節獨角獸髮夾（右）680元。

Monkey Bow顛覆過往繽紛甜美印象，推出暗黑系的萬聖節系列蝴蝶結髮夾，以橘色、黑色、紫色為主色調，中央點綴戴南瓜、巫婆，連熱賣的小美人魚款式都戴上黑色巫婆帽，加入萬聖節變裝行列，髮夾不僅萬聖節可派上用場，平日亦可搭配使用。

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓小南瓜豆扣夾，1,700元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼ 亞歷山卓 。（圖／公關照）
▲法國亞歷山卓巫婆帽豆扣夾（左）1700元，鬼造型髮束2200元。

不僅小朋友有卡哇伊的選擇，大朋友也有好質感的萬聖節髮飾可配成親子造型，精品髮飾品牌法國亞歷山卓（Alexandre de Paris）主打黑與橘配色的南瓜與巫婆帽造型豆扣夾，而小鬼設計有豆扣夾與髮圈可選擇，讓大人也能在萬聖節應景一下。

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關鍵字：

Monkey Bow, 亞歷山卓, 萬聖節
fashion.net

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