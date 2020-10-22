新光三越信義今天開戰！全台百貨週年慶「最省優惠整理」血拼前必看

▲2020年百貨週年慶最強優惠回饋一次看，《ET FASHION》幫你畫重點。（圖／記者李毓康攝）

記者鮑璿安／專題報導

百貨週年慶大戰進入高潮階段，新光三越信義新天地、天母店，以及微風旗下百貨今日（10//22）通通登場，也等於宣告信義區激戰正式展開，還沒想好買什麼的民眾，《ET FASHION》整理出各家百貨的最強優惠回饋一次看，幫你畫好重點，絕對便宜購物不吃虧！

新光三越信義新天地10／22~11／4【滿3千元送3百元】

新光三越第二波週年慶包括信義新天地4店、台南新天地、高雄左營店、桃園大有店、台北天母店，10／22至11／4期間，全館滿3,000元送300元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿萬元送500元，貴賓卡單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。針對信義新天地4店，再加碼信用卡回饋，包括台新銀行針對名品從10／22至12／31單筆消費滿10萬元加贈500元抵用券；20萬元加贈1,100元抵用券；消費滿50萬元加贈2,500元抵用券。

微風信義、松高、南山10 / 22~11 / 15【高級珠寶滿3萬元送1500元、國際精品滿1萬元送1500元】

微風信義、南山高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；微風信義國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。微風南山3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券。

天母大葉高島屋 10／7~10／26 【滿5千元送1千點】

大葉高島屋 為期20天週年慶，祭出首12日，全館滿5,000元送1,000點玫瑰寶寶點數，相當於價值500元，等同享點數20倍送。化妝品部分，首日限定4.9折起，包括GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油大容量組，價值9,734元，特價4,770元，享4.9折，限量20組；ESTEE LAUDER的年輕無敵防護獨家組，價值8,961元，特價5,688元，享6.2折，限量60組，搭配刷卡集點消費滿15,000元贈禮券300元，相當划算。

中壢大江購物中心10／8~11／1【滿4,800元送4百元】

大江購物中心週年慶全館指定店櫃消費滿4800元送400元、化妝品和內衣店櫃消費滿3000元送300元電子現金券（下次消費直接抵用），民眾可憑百貨APP會員享單筆滿999元送100元優惠。更特別與民眾喜愛的快時尚品牌合作，於大江全館消費滿5,000元送100元H&M電子禮券，於館內UNIQLO單筆滿2,000送200元，加上百貨本身優惠活動，等於在UNIQLO刷聯名卡滿兩千最高送400元。

Global Mall環球購物中心10／8~11／1【滿5千元送5百元】

Global Mall首波週年慶將在10月8日至11月1日舉行，由北部五家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑，由於今年正值誕生15週年，所以回饋也是史上最多，高達18%，新北中和、桃園A8會員於10月8日至10月21日，會員於全館消費滿5,000元，即送500元電子禮券；而車站型三店板橋車站、南港車站、林口A9，刷百貨2聯名卡當日單店累計消費滿3,000元送200元電子商品禮券。

內湖美麗華百樂園10／8~11／1【滿5千元送5百元】

▲美麗華週年慶首次聯手橘子支付，祭出滿5千送5百橘子零用金的高回饋 。（圖／百貨提供）

今年美麗華週年慶首次聯手橘子支付，祭出滿5千送5百橘子零用金的高回饋；若是不擅長使用線上支付，也有基本的全館滿5千送5百、化妝品滿3千送3百，首末四日聯名卡友單筆滿5千送2百優惠。針對本來表現就亮眼的化妝品種類， 百貨此次聯手12大品牌LANCOME、DIOR、ESTEE LAUDER等合作，限定日累計滿5千送1百；家電也有掃地機器人與寢具特價優惠，此時入手至少省下萬元。

MEGA CITY板橋大遠百10／22~11／22【滿5千元送5百元】

▲2020年板橋大遠百周年慶。（圖／板橋大遠百提供）

板橋大遠百10／8搶先開放周慶預購，推化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券，單筆消費滿萬再加送300元抵用券；服飾名品累計滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電單日單筆滿萬送1,000元抵用券。除百貨滿額回饋之外，也與13間銀行信用卡合作，針對特定信用卡祭出雙層回饋，包括服飾名品單筆分六期刷6,000元送250元抵用券；3C、MUJI單筆消費滿萬分六期送500元抵用券；女男童裝、家用單筆刷8,000元加送200元抵用券。

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