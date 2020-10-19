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包・開箱／曾之喬祭出美胸演繹MIU MIU口金包　療癒奶茶色超Ｑ必敗！

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記者王則絲／專題報導

女星曾之喬日前跨海觀賞MIU MIU 2021線上春夏大秀之時，特別為此精心盛裝看秀造型，全透視的薄紗上衣以不規則的大小鑽飾、垂掛的閃亮水鑽綴滿胸前，做到剛剛好的遮掩，大尺度美照一Po出就讓粉絲們大暴動，而曾之喬手上的奶茶色「口金包」手袋也不遑多讓，為MIU MIU今年秋冬的矚目包款，今天《ET FASHION》正是要來帶大家開箱近賞這款「Belle」口金包手袋。

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬火辣演繹MIU MIU新款Belle口金包。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

還記得MIU MIU早先推出的「可芙包」（Coffer）嗎？本季新推出的口金包（Belle）同樣使用了經典的人字紋皺褶設計，只不過它把皺褶部分放大了，不論是在視覺上還是觸感都變得更加蓬鬆柔軟。而在包型上，MIU MIU的「Belle」包款則是運用了復古感十足的「口金包」，以往口金包大多是以小零錢包的形式呈現，近年來許多精品品牌如CHANEL、VALENTINO都選擇開啟了口金包手袋的潮流。

▲miu miu belle 。（圖／翻攝自IG）

▲MIU MIU Belle，NT＄＄81,000。（圖／翻攝自IG@miumiu）

曾之喬這次火辣演繹的MIU MIU Belle口金包，採用很有份量感的金屬開扣設計，兩顆黑黑的小把手前後輕輕一推即可開包，「咖咖」的聲音特別療癒，柔軟的小羊皮觸感極佳，絎縫接縫處都十分細緻，MIU MIU的LOGO則放在側邊，以與皮革同色系呈現，除了可以手拿之外，也另附有細螺紋金屬鍊帶，裝上後可自由變換斜背、肩背，或像喬喬一樣纏繞在手上也相當時髦。

▲miu miu belle。（圖／記者王則絲攝）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲細節近看。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

由於口金包的開口做的非常大，所以翻找物品時一目瞭然，內部空間相當充足，並有一個小暗袋。

▲miu miu belle。（圖／記者王則絲攝）

▲內部空間。（圖／記者王則絲攝）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲許路兒示範的也是奶茶色款式Belle口金包。（圖／翻攝自IG@lurehsu）

目前MIU MIU Belle口金包共提供奶茶色與黑色兩種顏色，奶茶色可說是現下最受女孩們喜愛的「溫柔小姐姐色」，如果你還缺一個奶茶色包包，不用再猶豫，Belle口金包選奶茶色就對了，如果喜歡個性加點可愛的氛圍，那麼黑色Belle口金包也是很棒的選擇，「黑Ｘ金」的搭配經典不敗，非常適合接下來的秋冬季節。

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲莫莉、李函示範黑色Belle口金包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、@kiwileehan）

另外，Belle口金包系列還有提把款式可選擇，在包身與容量上比起Belle手拿包大上一些，同樣也能夠加裝背帶，不過則是改為同色皮革背帶，隨意拎在手上就可愛到不行。

▲miu miu belle。（圖／記者王則絲攝）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu belle。（圖／翻攝自IG）

▲提把款MIU MIU Belle口金包，NT＄89,000。（圖／翻攝自IG@miumiu）

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