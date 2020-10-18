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第1名韓妞也超愛！藥妝店「換季保養」熱賣TOP10，你也入手了？

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▲▼寶雅熱賣排行榜公開。（圖／翻攝自IG）

▲換季保養首重保濕，香氛沐浴類產品也很受歡迎。（圖／翻攝自IG/ahc.official、_kimjaekyung_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著天氣漸漸轉涼，你的換季保養準備好了嗎？每次一踏入美妝店總讓人不知所措，究竟從哪裡下手好呢？以下寶雅換季保養熱賣清單，或許能提供給你一些靈感！

▲▼寶雅換季排行榜。（圖/品牌提供）
第1名 AHC黃金逆時煥顏肌活露

正式進入忽冷忽熱的秋天，保養首重保濕修護，這款韓妞也瘋狂的黃金逆時煥顏肌活露，內含99%純金箔、稀黃金蝸牛精華和濃度的效維他命B3，能為肌膚做全方位的修護，質地好吸收不黏膩，效果超給力。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第2名 SEBORIN咖啡因洗髮露

換季時節因溫差及濕度轉換，造成的頭皮乾癢及落髮，讓美美的秀髮在洗頭時大把大把掉落，洗頭不只是清潔更是滋養按摩，使用富含咖啡因及維他命B5的咖啡因洗髮露可幫助強建髮根，預防落髮，並減緩頭皮搔癢產生令人尷尬的頭皮屑。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第3名Fueki 馬油維他命護唇膏


女孩們嘴唇乾裂萬萬不可，日本原裝進口的 Fueki好朋友馬油維他命護唇膏成分溫和天然，富含維他命Ｅ可有效修補唇紋達到長效保濕的效果，隨時補擦不黏膩。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第4名 樂品 大極淨化妝棉120枚-卸妝用

不想旅行時卸妝瓶瓶罐罐，小旅遊時的必備神物帶了嗎？加大棉體面積一次卸除全臉彩妝帶走老廢角質，溫和不脫棉絮，是寶雅默默的熱銷單品之一。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第5名 雅蓮碧美體入浴劑

微涼的天氣裡在浴池中加入喜歡的入浴劑，除了滿滿的癒療感外，還能透過浸浴在玻尿酸美容液中的達到全身保養。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第6名 AHC 玻尿酸植萃保濕機能水

號稱韓國的神仙水，專為暗沉、疲憊、乾燥肌設計，富含玻尿酸精華與超過10種複合植物精萃，每週可濕敷2-3次，餵秋冬的乾燥肌喝族水分。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）
第7名 Unlabel植物高保濕卸妝水

弱酸性配方，敏感肌適用，無香料、無色素、無礦物油、無防腐劑、無酒精、無矽靈、保濕力，卸妝同時溫和鎖水，連接睫毛都能安心使用。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第8名 SEXYLOOK乳酸菌泥拋光洗面乳

此款乳酸菌洗面乳富含天然礦物質能軟化毛孔去除老廢角質，蠶絲蛋白及雙重玻尿酸等保濕因子，讓你洗臉即是保養，消費者最愛它綿密泡沫，長期使用覺得肌膚變得更亮了。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）

第9名 DUO麗優五效合一卸妝膏

五效合一的卸妝膏實在太強大，強調卸妝、洗臉、去角質、按摩、保養五效合一，溫和乳霜質地能快速溶解厚重彩妝，且帶有淡淡的葡萄柚香氣，使用後肌膚柔嫩細緻。

▲▼寶雅「換季保養」熱賣排行榜公開 。（圖／品牌提供）
10名ON THE BODY SPA沐浴（茉莉花以色列）

聞起來帶著清爽的海洋香氣，添加來自以色列死海的天然磨砂成份，輕柔去除皮膚角質讓皮膚自然透亮。芬芳放鬆的茉莉花香調及自然杏桃果核微粒，若想加強保養可厚敷在關節及暗沉部位，以按摩或畫圓方式去除老廢角質。

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關鍵字：

寶雅, 排行榜, 換季保養
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