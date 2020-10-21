是遛狗還是曬包？「史努比絨毛包」烤焦的全黑款好療癒

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若說史努比是21世紀最萌呆的一隻狗肯定不為過，無論在《花生》漫畫中還是電視動畫裡，一副怡然自得的天真模樣總是能俘獲粉絲們的芳心，更別說周邊商品了，肯定是一上市就手刀搶購。而這次PEANUTS與日本服飾品牌MERRY JENNY聯名推出「史努比絨毛包」，逐漸轉涼的天氣就是需要一個溫暖的絨毛娃娃帶著走！

▲PEANUTS X MERRY JENNY推「史努比絨毛包」，娃娃直接變成包包拎著出門。（圖／翻攝自runway-webstone.com，下同）

除了史努比的經典黑白配色以外，每次若推出全黑系列的樣式，更是讓黑色控們為之瘋狂，理智斷線立馬買到剁手，這次的聯名包也不手下留情，推出經典白以及酷炫黑兩款，全黑的史努比看起來就像被烤焦一樣，配上原本就小瞇瞇的眼睛，都快看不到眼睛在哪裡了，瞬間晉升為21世紀最神秘的狗。

▲除了基本經典款以外，另外也推出讓黑色控們尖叫的酷炫黑款，史努比就像是被烤焦一樣，既神秘又可愛。

▲完全還原了史努比圓滾滾的身形，外觀像是絨毛娃娃，事實上背後拉鍊打開原來是個包包。

▲拎著一隻史努比走在街上肯定很醒目，天冷的時候帶上它非常暖心；定價為8,250日圓（約NT$2,255）。

喜歡史努比的話，那肯定不能錯過韓國文創品牌10X10推出的「史努比平底鍋」，想嘗試下廚再也不用擔心會炸了廚房，這款平底鍋連廚房新手也能輕鬆掌握，更讓人愛不釋手的是做出來的鬆餅竟然是史努比造型！鍋底印有史努比的頭像，使得鬆餅完成之後就是史努比本人，享受美味的同時還能這麼療癒，真是太幸福了。

▲10X10推「史努比平底鍋」，廚房新手也可以輕鬆自己做。（圖／10X10.co.kr，下同）

平底鍋本身顏值就相當高，即便沒有使用時掛在廚房牆上也是視覺藝術，而拿來使用後就更不用說了，只有簡單幾個步驟，最後林上蜂蜜以及自己喜歡的配料，可愛至極的客製化史努比料理就完成囉。

▲平底鍋幫你完成專屬於你的客製化史努比料理；定價為28,000韓元（約NT$704）

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