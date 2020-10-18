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歐陽娜娜「小秀腰線」帥氣現身　不受負評影響粉絲大讚：狀態極好

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▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜公開亮相法國鞋履品牌Roger Vivier活動，引發大批網友關注。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人歐陽娜娜日前身陷歌唱風波，近期公開亮相法國鞋履品牌Roger Vivier活動，引發大批粉絲關注，歐陽娜娜以一身率性的黑色皮衣搭配短版白襯衫，一口氣擺出多個POSE拍美照，這回以大陸區代言人身份威風登場，一舉一動絲毫不受外界影響。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

歐陽娜娜黑色皮衣搭配白襯衫遊走於女人味與幹練之間。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

歐陽娜娜15日出席Roger Vivier活動位在上海的公開活動，特別換上「暗黑風」造型，以俐落皮衣搭配翻領襯衫，短版剪裁無意間露出腰線，遊走於女人味與幹練之間；再以黑色長褲與品牌經典的方扣鑽飾高跟鞋輔助，歐陽娜娜時而側臉出鏡、時而靠坐窗前，從內而外散發強烈氣場，以大陸區代言人身份出席，所到之處都是焦點。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜工作滿檔，16日再以Chloé秋冬長版線條洋裝出鏡。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

時隔一日，歐陽娜娜穿著Chloé秋冬長版線條洋裝出鏡，打造與先前截然不同的氣質，一頭披肩長髮伴隨精緻小臉，翻領襯衫裙裝再運用黑色排扣與腰間綁帶設計增添女人味，最後腳踩方扣高筒靴收尾，讓造型回歸俐落。此次造型曝光之後，不免引發粉絲兩極化評論，不少人認為歐陽娜娜狀態絕美，也有網友直言：「沒有驚艷的感覺」、「很普通。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 女星, 造型, Roger Vivier, 鞋履, Chloé
fashion.net

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