LV迷你廚房、浴室可愛翻天！超狂硬箱展來台　「玉」做的麻將胡不胡都想打

▲LV舉辦Savoir Faire典藏作品展，每款硬箱作品都精彩。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在台北舉辦Savoir Faire典藏作品展，你想得到的、想不到的硬箱、Objets Nomades家居裝飾系列，通通登場。讓人睜大眼睛的包括首度來台、230萬元的手足球檯、百萬元的帳篷，還有210萬元的娃娃屋，小屋裡不但擺放了Monogram迷你櫃，連廚房裡都能見到Monogram小花，實在太夢幻。

▲LV打造各式硬箱，亦可由專業畫師在箱子上繪製圖案。（圖／品牌提供，以下同）

▲超可愛的娃娃屋裡面有迷你硬箱擺設，2,100,000元。





▲LV祭出以台灣玉製成的限量麻將，「一條」牌上刻有台灣藍雀及地圖。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

旅行是LV的DNA，從行李箱起家，而有了如今的王國。隨著旅行方式演變，傳統硬箱不再專屬於旅行，卻有了更多發展，成為衣櫃、珠寶櫃、化妝台、酒櫃、茶几、甚至專放球鞋、茶具、野餐下午茶用品等等，除了經典Monogram，較少見的Damier棋盤格紋硬箱也來台展出，箱子上可以由畫師繪製圖案，現成款式之外，想要訂製亦可。

▲2020秋冬Since 1854系列的老花圖案製成硬箱，旅行箱388,000元、帽箱210,000元。



▲身價非凡的威士忌酒箱，7,750,000元。

硬箱也與時裝系列結合，2020秋冬女裝的Since 1854系列圖騰，用在旅行箱、帽箱上相當合拍，男裝藝術總監Virgil Abloh與潮流教父Nigo攜手合作的LV2系列，也有箱子呼應，保留硬箱的框架、皮帶，箱面以織帶編織，更具現代感。

▲由2021春夏男裝衍生的塗鴉硬箱，2,670,000元。



▲男裝藝術總監Virgil Abloh與潮流教父Nigo合作的LV2硬箱，2,350,000元。（圖／記者林明瑋攝）

隨著8月才發表的2021春夏男裝誕生的卡通主角Zoooom，竟然也出現在硬箱上，Virgil Abloh重新詮釋經典Malle Courrier 110硬箱，滿滿鮮明的塗鴉，絕對是潮人們的最愛。

▲運動鞋硬面收納盒，透明玻璃櫃門，可以一眼看見心愛的球鞋，每只1,160,000元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

讓女士們瘋狂的作品當然也不少，粉色隔層的Malle Coiffeuse化妝箱、Malle Vendome珠寶箱，讓妳在打扮時心情更美好。至於Malle Maison Vivienne娃娃屋，更是令人看到就開心尖叫的作品，打開箱子，是LV Vivienne娃娃的家！三層樓、有起居室、廚房、浴室、頂樓露台，裡面的迷你箱是Monogram圖案，而且真的能開闔，衣櫃箱甚至還有鏡子，精湛工藝展現得淋漓盡致，如果能跟Vivienne一樣住在裡面，一定想整天宅在家。

▲Malle Coiffeus化妝箱，5,600,000元。

▲娃娃屋內的擺設精緻可愛，還有專屬收納盒，2,100,000元。



同樣夢幻，而且真的能住在裡面的，是LV帳篷，與鏡面硬箱組合價為258萬元，外層為Monogram圖案，裡面是悠然的藍天白雲，就算不到營地，搭在家裡變成自有的小空間也很不錯。

▲LV鏡面硬箱與帳篷組合，2,580,000元。



▲LV手足球檯，外觀是經典的Monogram帆布，2,300,000元。

手足球檯同樣是首度來台展出，手把握感滑順，很容易掌握球員們；麻將更是台灣專屬，細緻的排尺、骰子，更驚人的是全以台灣產的玉石打造的麻將牌，手感溫潤不在話下，「一條」的小鳥是台灣藍雀，並有台灣島的輪廓為背景，整組台到不行，而且意義非凡。

▲LV與藝術家合作誕生的Objets Nomades傢俱、家飾，靈感源自威尼斯平靜湖面日出倒影的屏風，1,660,000元。



▲彷彿熱帶花卉的Nest椅子（左），3,440,000元。

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