諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」

編輯／ChiNg 圖／由IG插畫家「憤怒男 呼嚕嚕」授權提供

週休二日的生活久了難免會疲乏，無論是學生還是上班族休息時間總要來些娛樂消遣，而「諧音雙關」式的幽默常常讓人看了忍不住大笑，有時候甚至要多轉幾個彎才能抓到笑點，簡直堪稱笑話界的King。本業是工程師的Instagram插畫家「憤怒男 呼嚕嚕」，利用業餘時間經營平台，以各種極具幽默感的梗圖吸引十四萬粉絲，再累的生活瞬間都充滿了能量。

＃戰地區

常常在網上看到的都是北部人大戰南部人，沒想到這次全台東西南北都中槍，連澎湖也不放過。

＃帕瑪森起司

科普一下冷僻小知識（咦），馬生小孩的時候別餵牠吃起司。

＃麥當勞廣告歌

聽起來好像麥當勞廣告歌「balabababa I’m lovin it」。

＃散壽司的英文

愛吃日本料理的大家，這樣學會了嗎？下次進餐廳展現一下你的英文能力吧。

＃不要玩食物

蚵仔麵線瞬間變成「噁啊麵線」……

＃環保素貢

素貢是吸管的台語，不是素食，不要搞錯。

＃多餘的人

真該去逛逛魚中魚，魚多的地方整個就很多餘（喂）。

＃小調皮

沒想到金正恩是個調皮鬼，這種搗蛋方式實在太應景了。

＃取名字的藝術

名字真的要好好取，姓蕭的女生忍耐一下，就別叫Lisa了。

＃word幫你實現夢想

粗體、斜體、底線版哆啦A夢，一鍵就能實現三種夢想。

＃同場加映：別惹這些縣市的壞份子

每個城市都有他們的規矩，別輕易挑戰這些地頭蛇（喂）。

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