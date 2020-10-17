林依晨與徐若瑄雙女神壓軸紅毯！「巧合撞短髮」高EQ自比鬱金香

▲林依晨、徐若瑄壓軸亮相《2020臺北時裝週》大秀 。（影／記者鮑璿安、張毓容攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

《2020臺北時裝週》壓軸時尚大秀於今（17日）晚間登場，現場星光熠熠，壓軸亮相的分別是女星林依晨以及徐若瑄，林依晨今夜造型以超前衛眉上瀏海搭配科技感裙裝，讓她自比是一朵鬱金香，而此次難得與徐若瑄合體，難免較勁比美，林依晨則是高EQ金句連發：「花園裡有很多花，總是要有不同特色才好看。」

▲林依晨以GUCCI早秋系列裙裝前衛登場，俐落眉上瀏海造型大突破。（圖／記者張一中攝）

女星林依晨此次以GUCCI早秋系列裙裝前衛登場，搭配俐落的眉上瀏海可謂造型大突破，她表示：「今天有點科幻感、未來感，不管是鞋子質料衣服剪裁都很酷，但是也保留童趣部分，表現在緞帶上。」而搶鏡的髮型也讓林依晨笑稱，今天頭型是一朵鬱金香，至於與徐若瑄一同壓軸步上紅毯，難免被比較一番，林依晨又脫口零負評金句：「花園裡有很多花，總是要有不同特色才好看，不介意被定型，持續嘗試不同面貌就夠了。」

結合此次臺北時裝週永續經營的主題，林依晨補充，以自己方式支持台灣設計師，買衣服前越來越會考慮環保，而且不介意穿著二手衣，超愛到古著店挖寶，才入手了很復古的花襯衫。

▲徐若瑄正好遇上兒子剪髮就順便剪了，迎合此次龐克風格造型。（圖／記者張一中攝）

徐若瑄同樣以俐落短髮，穿上MOSCHINO拼接長裙氣勢出場，「主要是兒子要剪頭髮我就順便剪。」而此次輕鬆與正式兼具，同時帶點龐克風格，正好呼應徐若瑄的歌手身份，至於先前林依晨才自稱是鬱金香，徐若瑄也大方回應，「那我應該是牽牛花，下面（裙襬）蠻大朵！」並且也大方讚美林依晨，「不愧是零負評女神，一見到面就感覺很舒服。」

▲徐若瑄合體林依晨，大讚零負評女神。（圖／記者張一中攝）

話題回到時裝週，為了支持台灣設計師，徐若瑄更答應要在今晚的秀中挑選單品，她也透露自己是演藝圈女星衣服最少的，因為自己一件衣服就能穿上10、20年，對於舊衣服重穿很有功力，且將具有紀念價值的衣物捐出來，攜手歌迷一起做公益。

▲楊謹華演繹台灣設計師簡國彥（BOB Jian）寬褲搭配短版西裝。（圖／記者張一中攝）

在髮型上大做文章的還有女星楊謹華，一頭「芋頭牛奶」髮色亮麗登場，此次演繹台灣設計師簡國彥（BOB Jian）寬褲搭配短版西裝，楊謹華表示：「很喜歡簡國彥的剪裁方式，很適合紅毯，但是私下也可以穿。」而今晚參與《2020臺北時裝週》，楊謹華加碼推薦秋冬必買的時尚單品，靴子、大衣、帽子成為她必不可少的物件。

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