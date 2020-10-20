IG十周年掀懷舊風潮　新版「限動回顧」更有空間感、時間觀

實習記者陳佑青／綜合報導

科技進步的速度之快，社群媒體也不斷在更新，不知不覺Instagram已經陪伴我們邁向十週年了！前陣子網上瘋傳的「更換IG APP圖示」讓不少網友直呼：「太好了，終於可以換回去以前的樣子了」，也有一部分網友看得一頭霧水，究竟是怎麼一回事？其實這次十週年簡直是IG的大革命，除了掀起一股懷舊風潮之外，也新增了史無前例的兩大趣味功能，快跟著小編的步驟來操作吧！

＃換個「App圖示」，懷舊一下吧

首先當然要從最多人詢問的IG App圖示如何更換說起，也是IG慶祝十歲生日的華麗前奏曲，跟著小編簡單四步驟輕鬆搞定。

Step1：打開IG個人介面，選擇「設定」

Step2：進來之後會發現最上方多了一排以往沒有的emoji，大膽的把它們往下滑，會發現最後一個是「禮物盒」

Step3：接著驚喜就會瞬間出現在眼前，眾多不同樣式的App圖示任你挑選，小編私心偏愛復古拍立得相機，所以拿「經典2」當示範

Step4：如此一來就大功告成囉，快去手機主頁看看吧

＃革命性新功能：不一樣的限時動態典藏

Step1：打開IG個人介面，找到「典藏」

Step2：以往打開典藏只有散落在一起的各種歷史限動回顧，現在新功能將它們區分為「日曆式」以及「地圖式」兩種不同的呈現方式，在最上方都可以找到。

更有時間觀念：日曆式限動回顧

按下中間的「日曆圖示」即可，便會發現限動依月份日期整理排序好了，以後再也不用怕遺忘任合事情，只要打開點入當天就可以直接回顧。

更有空間感：地圖式限動回顧

按下最右邊的「地標圖示」即可，便會展開一張猶如Google Map的地圖，將你在任何地方發過的限動都一一統整歸納，只要點下地標便可一目瞭然究竟去過哪些地方，是不是超級方便呢？

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