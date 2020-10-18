星・變美／Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」都靠蒟蒻麵！熱量低還超簡單

▲Somi、尹普美都曾分享過適合懶人的超簡單蒟蒻麵減肥食譜。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝Somi、尹普美 IG&youtube

南韓娛樂圈每年出道的新人、團體超過上百組，競爭超激烈，也因此除了實力是基本條件，藝人在外貌和身材管理上也超嚴苛，為了維持體態每個人都有自己一套減肥大法。而有「真人芭比」之稱的Somi（全昭彌）和人氣女團Apink成員尹普美的身材管理都是出了名的，她們的私房瘦身食譜中都有以高纖維低卡的蒟蒻麵為主的料理，不僅熱量超低不到300卡，而且操作也都超簡單，很適合平時工作、生活忙碌的人。

▲超愛美食的Somi為了出道瘦下10公斤，更有性感11字腹肌。

Somi全昭彌



從選秀節目出道，後來以SOLO歌手身份正式登上舞台的南韓女星Somi，除了歌唱實力備受肯定，更憑著吸睛的精緻混血臉孔和凹凸有致的身材被韓果網民封為「真人芭比」。但其實超愛吃美食的她曾自曝，自己在出道前胖到快60公斤，後來為了出道靠著飲食加運動雙管齊下才瘦下10公斤，更擁有性感11字腹肌。

先前她也在自己的youtube個人實境節目《I AM SOMI》中提到，為了維持上鏡好看，開啟長期身材管理抹式，除了狂練皮拉提斯，還要搭配自己的「懶人減肥料理」—涼拌蒟蒻冷麵，她強調不用烤箱不用微波爐，需要準備的食材和作法都很簡單，而且熱量低，一碗熱量只有大約260大卡。

食材包含甜椒、番茄、胡蘿蔔、豆皮（腐竹）、雞蛋、蒟蒻麵和冷麵湯，冷麵湯底使用市售的即可，她更笑說一包只要990韓元。首先將甜椒和胡蘿蔔切成條狀，番茄、豆皮和生菜接成適當入口的大小，接著將韓式冷麵湯底倒入碗中，將蒟蒻絲放入再放上剛剛切好的配料，最後加上一顆水煮蛋或溏心蛋就完成了！如果想要再多點調味的話，有時候也會加上幾滴麻辣油，她也推薦可以加入黃瓜會更好吃。

▲Apink成員尹普美為了維持身材，研究過眾多健康減肥食譜。

Apink尹普美



而人氣女團Apink的成員尹普美，剛出道時有著baby fat的她，也曾經身材肉肉的被韓國網民批評，每到宣傳期就會卯起來狂減肥，自曝是一名吃貨的她以前都會用比較激烈、也不太健康的瘦身方式，後來開始研究各種健康的減肥食譜，漸漸也找到適合自己的飲食方式，並搭配運動來維持體態。

自從開設自己的youtube頻道就熱衷於粉絲分享生活大小事的她，也曾在影片中大方分享自己的減肥食譜，其中就有一道「黃瓜蒟蒻冷麵&納豆蒟蒻冷麵」，準備食材比Somi更簡單一點，3步驟就能完成，熱量更只有150大卡左右，而且還能吃到兩種口味。

食材只需要用到黃瓜、納豆、蒟蒻麵、冷麵湯底和日式醬油，將蒟蒻麵分成兩半分別放在兩個碗裡，然後一碗倒入半包的韓式冷麵湯底並加入切成絲狀的黃瓜，另一碗則加入納豆和少許日式醬油攪拌均勻即可。

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