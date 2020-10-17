林宥嘉「蒙眼走紅毯」意外搶鏡　炎亞綸髒辮花費5小時：絞盡腦汁

▲《2020臺北時裝週》壓軸時尚大秀星光熠熠。（圖／記者鮑璿安、張毓容攝）

記者鮑璿安／台北報導

《2020臺北時裝週》壓軸時尚大秀由臺北市政府文化局與VOGUE Fashion's Night Out攜手LEXUS共同打造，於今（17日）晚間請到藝人徐若瑄、林依晨、鳳小岳、瘦子、炎亞綸、林宥嘉等人輪番登場，連男星在今晚都較勁意味十足，林宥嘉搬出自己的收藏服飾「蒙眼走紅毯」；炎亞綸則花了5小時綁上髒辮髮型，讓他直呼：「我也覺得自己好用心。」

▲瘦子E.SO身穿台灣設計師品牌夏姿‧陳21早春系列中，獨家開版的圖騰印花系列亮相。（圖／記者張一中攝）

瘦子此次擔任壓軸大秀的演唱嘉賓，以台灣設計師品牌夏姿‧陳21早春系列中，獨家開版的圖騰印花系列亮相，他俏皮表示：「雖然我也沒參加過時裝週，但是在台北見識了一下！」回到此次臺北時裝週以改造為靈感，瘦子坦言自己很懶所以不會動手改造衣服，但是對於古著或是NBA的球隊T恤情有獨鐘，去美國都會逛店挖寶。而今天造型完全是造型師操刀，是以往從未有過的嘗試，瘦子對於時尚保持學習態度，毫不猶豫表示：「有人出錢就會去時裝週。」

▲鳳小岳以英國品牌Vivienne Westwood針織衫登場 。（圖／記者張一中攝）

鳳小岳以英國品牌Vivienne Westwood針織衫登場，算是今晚穿著最保暖的男星，他表示：「今天的造型還是比較簡單，秋天到了就打個圍巾，因為我很喜歡穿冬天的衣服，所以正好陰天逮到機會趕快穿。」鳳小岳用「秋意」二字點評此次造型，他也提到，小時候就是穿著回收衣長大，所以對於永續環境特別有感觸，「只要到了現場只要把衣服穿上就會變成那個角色，我很喜歡穿衣服這件事，這就是我的重點。」

▲林宥嘉「蒙著雙眼」走上紅毯擔任壓軸表演，衣著是自己的收藏單品 。（圖／記者張一中攝）

▲炎亞綸頂著髒辮亮相，造型就花了5小時。（圖／記者張一中攝）

林宥嘉則是「蒙著雙眼」走上紅毯堪稱今夜最吸睛，他逗趣回應，「因為很久沒出來了，所以故意不看大家，專注我的表演就好。」而身上穿的衣服來自平時自己的收藏，他坦言和拍廣告乾淨的樣子不太一樣，但恰好呼應今年臺北時裝週的replay主題。同樣煞費苦心的還有男星炎亞綸，今晚罕見的髒辮造型，搭配白色西裝與粉色T恤，兼具帥氣與青澀氣息，他直言：「造型就花了5個小時，其實粉色一點都不簡單，真的是絞盡腦汁，連辮子也擦了粉紅色，我自己也覺得自己好用心。」

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