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韓星愛牌GENTLE MONSTER搭上「彎月」　合作預告太前衛，網：好可怕

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記者王則絲／台北報導

韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER近年來快速崛起，成為各國明星的愛用墨鏡品牌，也在大熱韓劇中頻頻亮相，另外，法國設計師品牌MARINE SERRE，其招牌的「彎月裝」同樣備受明星們喜愛，從韓國KPOP偶像們的演出服裝中，到歐美時尚部落客們的私服穿搭都能看見，GENTLE MONSTER與MARINE SERRE兩品牌近期釋出了既前衛又帶點怪異氛圍的合作預告，令人相當期待。

GENTLE MONSTER 的眼鏡在設計上一向大膽，除了不少簡約、大器卻同時不失個性的款式，其實還有更多的是非常新穎、前衛的設計，且在視覺形象上，特別擅長給人一種說不出的獵奇感；而MARINE SERRE 的代表性符號「彎月」，近期在時尚圈更是燒得火熱，最著名的不外乎是滿版彎月設計的緊身衣「肉胎裝」，從這兩個品牌中可以發現相似的氣質，沒想到他們竟然將推出聯名系列，就連合作預告也秉持著搞怪的本質。

日前MARINE SERRE 於線上發佈了電影「AMOR FATI」，展示品牌最新系列，其中也一併曝光了與GENTLE MONSTER的聯名眼鏡系列，影片中，模特兒們穿著MARINE SERRE 的黑白彎月套裝，並戴著類似防風護目鏡的特殊鏡款，一步步逼近台桌上的裸身人類，就像是要進行某種可怕的手術，再搭配上詭譎的音樂不禁令人毛骨悚然，在欣賞的同時，也有網友表示：「我要退追了！因為你們的貼文老是很可怕。」

▲Gentle Monster X Marine Serre。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster X Marine Serre。（圖／翻攝自IG）

▲GENTLE MONSTER X MARINE SERRE 聯名系列。（圖／翻攝自IG@gentlemonster）

GENTLE MONSTER X MARINE SERRE的聯名眼鏡系列，以好似護目鏡的窄鏡片、粗框造型為主，復古韻味之中卻充滿了前衛的未來感，目前正式發售日期則尚未確定。

▲Gentle Monster X Marine Serre。（圖／翻攝自IG）

▲Gentle Monster X Marine Serre。（圖／翻攝自IG）

▲GENTLE MONSTER X MARINE SERRE 聯名系列。（圖／翻攝自IG@gentlemonster）

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關鍵字：

GENTLE MONSTER, MARINE SERRE, 彎月, 墨鏡
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