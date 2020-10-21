貓咪生吐司也來過萬聖節！黑紫色「可可紫薯口味」神秘又可愛

▲NEKONEKO HALLOWEEN推萬聖節限定版貓咪生吐司。（圖／翻攝自hbantique.official.ec，下同）

編輯／ChiNg

今年IG上爆紅的貓咪生吐司於九月來台灣快閃引起一陣騷動，再度刮起台灣人的排隊炫風，日本生吐司品牌NEKONEKO 這次應景推出NEKONEKO HALLOWEEN萬聖節系列，延續品牌精神製作過程不摻入一滴水亦不使用奶粉，取而代之的是純牛奶以及日本小麥，而此系列更加入香濃可可和甜蜜紫薯，調配出黑與紫的天然色調，兼具了視覺饗宴以及天然美味。

▲生吐司切面就是一隻貓咪的樣子，萌度爆表，看了好捨不得吃；定價為3,580日圓（約NT$979）。

切開之後側看同樣是可愛的貓咪造型，不同的是萬聖節限定款的切面是由黑與紫兩色交錯形成的，極具萬聖節的神秘詭譎氣氛，又不失貓咪吐司本身的可愛，大家一定都很好奇究竟可可加上紫薯是怎麼樣的風味呢？這款期間限定的萬聖節貓咪吐司，僅日本官網販售至10／31，有興趣的人千萬不要錯過。

除此之外，同樣走健康甜點路線的日本甜甜圈店FLORESTA，今年萬聖節也與女孩們都喜愛的三麗鷗重磅聯名推出以大耳狗喜拿為主題的造型甜甜圈，誰說萬聖節只能扮鬼嚇人？萬聖節也可以是少女們的節日！戴上萬聖節帽的喜拿以及朋友卡布奇諾超級萌，加上一旁的蜘蛛網裝飾還有由南瓜製成的星星巧克力，簡直就是史上最可愛的巧克力甜甜圈。此系列甜甜圈為期間限定，僅販售至10／31，甜點愛好者們趕快手刀衝官網。

▲FLORESTA推大耳狗巫師造型甜甜圈；定價為450日圓（約NT$123）。（圖／翻攝自nature-doughnuts.jp）

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