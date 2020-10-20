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麥當勞把冰炫風做成水桶帽、漢堡變室內拖　與J Balvin重磅聯名好燒

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編輯／ChiNg

繼美國知名饒舌歌手Travis Scott之後，麥當勞再度重磅邀請雷鬼巨星J Balvin一同合作，也讓他突破自己達成迄今畢生最大規模的合作，對此J Balvin興奮表示從小就很喜歡吃麥當勞，尤其是大麥克、冰炫風還有沾了番茄醬的薯條，重點是絕對不能加酸黃瓜，因此這次與麥當勞的聯名將由專為他客製化的餐點打造全新系列服飾，而靈感則是取自於J Balvin《Colores》這張專輯，以繽紛醒目的色彩佐以80年代風格圖樣結合而成，全系列共有數十種單品。

＃帽子：水桶帽／棒球帽／豆豆帽

光帽子就有三種，再依徽標不同各自分為兩系列，於帽身繡上了大大的J Balvin字樣、獨有的閃電標誌以及麥當勞Logo，辨識度極高也相當俏皮，充滿了雷鬼元素與色彩。除了有黃、黑、藍、粉四種常見顏色以外，部分款式還推出最獨特的「OREO色」，白底黑點的造型，簡直就是J Balvin最愛的OREO冰炫風。

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲三種帽款定價皆為50美元（約NT$1,439）。（圖／翻攝自shop.jbalvin，下同）

＃拱門戒指

這兩款戒指絕對是新系列中最吸睛名單，顯著的立體麥當勞Logo做成戒指，可選擇單環或是雙環，而尺寸亦可自行調整，戴在手上就好像帶著藝術品出門一樣，肯定很引人注目。

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲兩款戒指定價皆為30美元（約NT$863）

＃筆筒

第一眼看還以為是環保杯跟環保吸管，沒想到竟然是筆筒，放一個這樣的筆筒在桌上再也不用擔心筆會跑不見或是突然摔在地上斷水，它就是原子筆們最特別的新家。
▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲定價為75美元（約NT$2,158）

＃墨鏡

音樂人的穿搭風格總是令人意想不到，戴上這副雙M造型的墨鏡走在街上回頭率肯定是100％，帶了一點童年的調皮，又有一種雷鬼文化的慵懶，創意十足。

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com、IG@jbalvin）

▲定價為20美元（約NT$576）

＃造型連帽T

既然是J Balvin的聯名款，當然少不了他最愛吃的薯條囉！一眼就認出這是與麥當勞的聯名商品，極度鮮豔的用色穿起來相當高調，遠看整個人就好像是一包薯條。

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲定價為180美元（約NT$5,178）

＃漢堡室內拖鞋

這一款室內拖鞋很適合足不出戶的你，簡直就是「聯名到家了」，直接把麥當勞居家化推出這款大麥克造型的拖鞋，厚厚一層漢堡光看就覺得穿起來一定很鬆軟舒適，繽紛的用色使我們每個早晨充滿了朝氣。

▲▼麥當勞X J Balvin聯名推出系列商品（圖／翻攝自shop.jbalvinmerch.com）

▲定價為90美元（約NT$2,589）

除此之外，此系列還有許多服飾與居家用品，有興趣的人可以自行前往官網瀏覽選購。

另外，J Balvin的粉絲們真是大滿足！前陣子J Balvin也有與日本藝術家村上隆合作推出聯名系列的最終回，靈感同樣來自新專輯《Colores》，此系列商品各種服飾皆有著其意象，充滿了繽紛的色彩以及村上隆的靈魂象徵「KaiKai KiKi Flower」微笑的花朵，當然少不了最具J Balvin個人風格的經典閃電圖示，全系列用色大膽、設計感相當新穎，把雷鬼文化帶入了最年輕的樣貌。

▲▼J Balvin X 村上隆 聯名最終回。（圖／翻攝自joyce.com）▲▼J Balvin X 村上隆 聯名最終回。（圖／翻攝自joyce.com）

▲J Balvin X 村上隆聯名最終回推出許多系列服飾，定價以官網為主，有興趣者可至官網選購。（圖／翻攝自joyce.co）

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關鍵字：

麥當勞, JBalvin, 饒舌歌手, 聯名, 村上隆, 冰炫風, 薯條
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