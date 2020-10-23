把花露水隨身掛著走！五款「懷舊風」造型悠遊卡有阿嬤的味道

編輯／ChiNg 圖／翻攝自easycard.com

「活到老，逼到老」是台灣悠遊卡公司的經典廣告詞之一，悠遊卡替大眾運輸工具增添了不少便利，不必再拿著一堆零錢去買車票，一卡在手便可輕鬆通行，近年悠遊卡公司更是年輕化抓準大眾口味推出各種不同造型的悠遊卡，讓悠遊卡再也不是傳統的長方形樣式，包括三麗鷗、寶可夢、蠟筆小新等可愛又趣味的造型，這次小編特蒐「五款懷舊風造型悠遊卡」，肯定都是那些年大家共同擁有的生活記憶。

＃M&M’s巧克力造型卡

還記得小時候每次都說「再一顆就好」，不知不覺一顆接著一顆整包就沒了，小小的巧克力豆上卻畫有不同的表情，而這款悠遊卡則是做成經典的「紅色m」造型，表情也是相當挑釁、非常有趣。



▲定價為NT$250

＃王子麵造型卡

同為兒時零嘴的王子麵更是陪伴了我們許久的回憶，而今年恰逢王子麵上市50週年因此推出此款造型悠遊卡，外觀的還原度幾乎是100％，當拿起來搖晃時還會發出沙沙的聲響，且附上鑰匙圈使得整體實用度大增，光看就覺得好餓。

▲定價為NT$190

＃森永牛奶糖造型卡

大家的童年肯定都有過這一段甜蜜的時光，手拿一盒森永牛奶糖走在路上，便覺得自己是世界上最幸福的人，這一款造型卡的出現馬上勾起了許多人的共同記憶，連外觀牛奶和也是將原比例縮小完全仿真，掛一個在包包上真的很懷舊。

▲定價為NT$190

＃金蘭醬油／金蘭油膏造型卡

一拿出這一瓶醬油馬上浮現了阿嬤的味道……就算大家都來自不同的家庭，聞到這一款醬油肯定都能想起自己的爺爺奶奶，發售至今已有84年之久的金蘭醬油與金蘭油膏不但入侵了所有人的廚房，更扎進了大家的古早回憶。

▲兩款定價皆為NT$350

＃明星花露水

打開老舊電影必備的角色非明星花露水莫屬，在香水尚未流行的時代它就是阿嬤們最愛的味道，而這次便是以最顯著的綠色玻璃瓶製成的造型悠遊卡，以等比例仿真搭配鑰匙圈吊飾，小巧可愛的樣子極具懷舊色彩。

▲定價為NT$290

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