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愛馬仕限量3款玫瑰色唇膏將開賣！超仙「粉裸玫瑰#OMBRE」一定要先搶

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▲▼愛馬仕限量玫瑰唇膏系列。（圖／品牌提供）

▲頂級精品愛馬仕秋冬限量版ROUGE HERMÈS唇妝系列即將開賣。 

記者張毓容／台北報導 　圖／品牌提供、翻攝IG@hermes

以柏金包被無數女性嚮往、視為頂級夢幻逸品的Hermès愛馬仕，自從進軍美妝界的釋出消息後，就引發全網轟動，今年3月首波正式登場的ROUGE HERMÈS唇妝系列更是讓時尚迷、美妝控都瘋狂，一推出就創下超快秒殺紀錄！而在這邁入秋冬的換季時節，愛馬仕再加碼推出限量版唇膏系列，3款全新玫瑰色調美到仙氣飄飄，連標誌性撞色外殼也換上全新配色，想必又要掀起一波瘋搶斷貨狂潮。

▲▼愛馬仕超美限量玫瑰色唇膏。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲愛馬仕 秋冬限量版ROUGE HERMÈS唇妝系列，NT$2,450。

被視為最容易入手愛馬仕機會的「ROUGE HERMÈS唇妝系列」在今年初正式登台，除了常態版的24＋1（潤唇膏）色，也同步上市了第一組限量系列。相對於色彩鮮明豔麗的春夏限量色，即將於10月20日推出的第二組限量版ROUGE HERMÈS則是呼應秋冬季節轉換，以優美柔和的玫瑰調粉紅色系打造3款全新限量色，就連限量版獨特的彩漆配色，也換上猶如由冬景色變化的亮暗光影色調。

▲▼愛馬仕限量玫瑰唇膏系列。（圖／品牌提供）

▲秋冬限量版ROUGE HERMÈS唇妝系列，＃ROSE OMBRÉ暗影玫瑰。

這次限量3色中，緞光質地的粉裸玫瑰色「＃ROSE OMBRÉ」一定要搶先鎖定！融合玫瑰木和上蠟紅木，猶如塗上一層暗影般的柔和色調，優雅仙氣滿分還很實用百搭。

▲▼愛馬仕超美限量玫瑰色唇膏。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲▼愛馬仕限量玫瑰唇膏系列。（圖／品牌提供）

▲秋冬限量版ROUGE HERMÈS唇妝系列，＃ROSEPOMMETTE胭脂玫瑰。

另一款緞光質地的「＃ROSEPOMMETT」則是明亮活潑色調的絢麗玫瑰色，就像秋日陽光照耀下的野玫瑰，優雅中又帶點輕盈甜美。

▲▼愛馬仕限量玫瑰唇膏系列。（圖／品牌提供）

▲秋冬限量版ROUGE HERMÈS唇妝系列，＃ROSE NUIT夜藍玫瑰。

而限量3色中唯一霧面質地的「＃ROSE NUIT」則是混入了一點藍調的玫瑰粉色，能打造如天鵝絨般柔和又魅力感十足的唇妝。

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，3.5ml*3，NT$2,050。（圖／品牌提供，以下同）

除了愛馬仕唇膏推限量色，擁有持久顯色的完美色調與優雅的絲絨霧光質地、被譽為「人生不能沒有的完美唇彩」的Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，也特別集結全球熱賣色號於週年慶期間推出兩組限量「精巧珍藏組」，對於選色障礙的美妝控來說超值得收。

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，#400+#401+#405。

其中包含一擦氣勢全開的亞曼尼經典時尚紅「#400亞曼尼訂製服」、超顯白的焦糖南瓜色「#401亮紅高跟鞋」及最襯亞洲人膚色的紅棕調番茄色「#405緋紅禮帽」等3大經典色的珍藏組，在母親節上市便銷售一空，在粉絲強烈敲碗下於周慶再度回歸。

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，#200+#405+#501。

另外，最受IG網紅喜愛、韓國熱賣斷貨的氣質楓紅色「#200楓紅貝蕾帽」、人人必備顯白番茄色的「#405緋紅禮帽」和一擦仙氣飆升的溫柔豆沙裸粉色「#501粉紅蕾絲」也同步推出輕巧好攜帶且質感極佳的全新迷你珍藏版，被網友狂讚是2020必收的時尚單品。

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美妝, 彩妝, 彩妝品, 唇膏, 唇彩, Hermès, 愛馬仕, ROUGE HERMÈS, 限量
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