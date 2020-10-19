最強獵男香指南！日網站公布2020「最受歡迎香水」TOP5

▲舒服花香調仍然最受女生歡迎。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

編輯 / Lily

香水可說是女人的第二件衣服，身上的香氣就等於你的品味。平時挑選香水除了選擇你偏愛的香調，不妨參考一下日本美妝網站Lulucos的2020年「最受歡迎的香水」排行榜，絕對是你最佳的購物指南。

第5名 MISS DIOR花樣迪奧親吻淡香水

日本女孩對於Dior超死忠，據說該品牌是最強獵男香，這款前味是清新柑橘，接著撲鼻而來的是牡丹花與白麝香，達到超完美平衡。小容量的滾珠設計，外出補香也超方便。

第4名 CHANEL CHANCE粉紅甜蜜隔離髮香霧

最近許多女生都用髮香噴霧來代替香水，據說這種若隱若現的香氣更討人喜歡，而CHANCE粉紅這款，更是絕不踩雷的選擇。

第3名 SHIRO 皂香香水噴霧

來自北海道的美妝品牌，擁有零負評美妝的美稱，這款賣到翻的皂香就好像剛洗完澡的舒服香味，成分天然用起來更安心。據傳這個優質品牌即將被引進台灣，值得期待。

第2名 Miss Dior 花漾迪奧淡香水

這款香水和滾珠瓶的味道一模一樣，噴霧和滾珠設計型態，大家可依照習慣來挑選，同款香調分居兩個名次，可見它有多受日本女孩歡迎啊！

第1名 ROGER & GALLET 茶之幻想

ROGER & GALLET曾短暫被引進台灣，當時並沒有造成轟動，香民們一定知道，這款風靡歐洲百年的香氛品牌，更是許多名媛和明星們的心頭好。獲得冠軍的茶之幻想，前調為檸檬，柑橘、天竺葵、佛手柑，中調是錫蘭紅茶、玫瑰、橙花，尾調是澳大利亞檀香木、岩蘭草、雪松木，茶味香氣十足，木質調收尾，聞起來相當舒服。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App