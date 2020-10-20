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「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

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▲▼ 3個香水冷知識，你聽過幾個。（圖／Unsplash）

▲女生們愛香水也要懂香水才行。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

香奈兒女士曾說過，「不用香水的女人是沒有未來的」，可見得用對香水是多麼高深的學問，你身上的香味就代表你個人，除了會選香，還得會用香，就連保存香水都是一大學問，以下幾個香水小知識你聽過嗎？

▲▼ 3個香水冷知識，你聽過幾個。（圖／Unsplash）

同款香水「味道不一樣」

跟著朋友買一樣的香水，但聞起來味道就是不太一樣，原來香水的氣味會隨著人體的體溫、汗水和飲食習慣而改變，這也是為什麼香水在每個人身上表現的都不同，建議香水還是得親自試用再買會比較保險喔！

▲▼ 3個香水冷知識，你聽過幾個。（圖／Unsplash）
香水會影響判斷能力

曾有研究發現，氣味是五感之中最能留下深刻印象，更能與當時環境氣氛連結，香水更能轉換當下情緒，所以會有香氛能夠催情一說，香水能夠騙過大腦進而影響判斷力，香氛可真是個神奇的發明。

▲▼ 3個香水冷知識，你聽過幾個。（圖／Unsplash）

香水不開封不會過期

大部分的香水都有添加酒精，因此只要保持密封就能一直存放下去，照理來說沒有過期問題。但香水會隨著存放時間，酒精跟著揮發遞減，進而影響香味和顏色，保險作法是依照瓶身指示，在3年內用完才沒有變質問題。想要香水不變質，存放空間也大有學問，有人直接放在浴室，其實這樣很容易蒸發，最好的保存方式，就是把關好瓶蓋放在櫃子中，潮濕或者是高溫地方要盡量避免才行。

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關鍵字：

香水, 知識, 冷知識
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