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「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典　Boucheron、香奈兒入設計

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▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Vendôme系列珠寶呈現飾藝術風格Chevron鋸齒形狀圖紋。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高級珠寶品牌齊聚的巴黎芳登廣場（Place Vendôme），享有「世界的珠寶盒」美譽，第一個進駐的珠寶商是Boucheron（寶詩龍），自1893年便在門牌26號閃耀，品牌屢屢以所在地為靈感設計珠寶，最新力作Vendôme珠寶飾向2016年推出的「26Vendôme」系列致敬，暗藏芳登廣場八角造型符碼。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Vendôme系列鑽石項鍊（左），鑲鑽耳環目前未定價。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Vendôme系列手鍊中央為巴黎芳登廣場輪廓，未定價。

Boucheron 4年前推出的26Vendôme系列，是以「家」的視角看出芳登廣場為設計概念，向其致敬的新款Vendôme珠寶，於是應運1920年代家飾配件常出現的裝飾藝術風格Chevron鋸齒形狀圖紋、亦是店內鑲木地板的圖案，創作鑲滿美鑽的珠寶，當中項鍊與手鍊還結合芳登廣場八角造型裝飾；而全新Liseré系列鑲嵌7.09克拉祖母綠形切割鑽戒，則以黑漆飾邊勾勒出八角輪廓，並圍繞主鑽鋪鑲梯形鑽，演繹夜幕低垂燈火璀璨的芳登廣場。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron同樣靈感源自芳登廣場的Liseré系列鑽戒與手環，未定價。

香奈兒（CHANEL）與「世界的珠寶盒」也有深刻連結，香奈兒女士曾長時間以麗池酒店為家，常眺望芳登廣場上的來往時髦男女。品牌以此為靈感，推出八角形的Première系列腕錶，從簡潔俐落的精鋼款式到鑲鑽面盤、搭配珍珠手鍊的華麗錶款均備。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒受芳登廣場啟發的Première Mini珍珠鍊腕錶，2,222,000元。

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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