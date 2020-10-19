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趙麗穎破尺度小露淺V辣翻！「產後身材無死角」完美駕馭蛋糕裙

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▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲趙麗穎身穿搶眼的藍色平口蛋糕裙出席陸金鷹獎頒獎典禮，展現「媽媽不科學身材 」。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星趙麗穎入圍大陸金鷹獎最佳女演員，昨（18日）以搶眼的藍色平口蛋糕裙步上紅毯，加以浪漫公主頭點綴，配上精緻巴掌臉，多個角度都無死角，雖然最後與獎項擦身而過，仍是成為當晚造型一大亮點，引發粉絲大讚：「少女感爆棚！」

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲趙麗穎相中美國品牌Monique Lhuillier的藍色蛋糕裙，搭配De Beers 耳飾展現奢華 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎產後復工仍是高人氣，昨日出席大陸金鷹獎頒獎典禮，相中美國比佛利山莊品牌Monique Lhuillier的藍色平口蛋糕裙成為今夜戰袍，鮮明的藍色系不僅是紅毯上少有，趙麗穎再綁起逆齡公主頭，搭配De Beers 耳飾點綴，彰顯奢華氣息。視線向下看，趙麗麗沒有佩戴多餘項錬，讓肩頸線條更為簡潔，身穿平口剪裁裙裝，巧妙露出纖瘦曲線，豐滿上圍也呼之欲出。

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲趙麗穎身材零死角，堪稱產後恢復神速的女星之一。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

不光如此，裙襬採用層層堆疊的蛋糕裙效果，讓趙麗穎在行走之餘宛如公主般，且多個角度都無死角，絲毫不像剛生產完，體態可謂恢復神速，整體造型遊走於優雅與可愛之間恰到好處。雖然趙麗穎最後與視后擦肩而過，不過仍是拿下了「觀眾最喜愛女演員」獎項，高人氣不可小覷，引發粉絲直呼：「超美」、「趙麗穎無死角」、「當媽媽更年輕。」

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關鍵字：

趙麗穎, 女星, 大陸, 金鷹獎, 紅毯, 造型, 馮紹峰
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