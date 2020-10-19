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「做自己的芭比」冠軍咖啡師王策、雜誌總編李瑜的人生箴言

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記者王則絲／台北報導

美國時裝品牌Club Monaco以優雅的都會風格著稱，是許多明星藝人私服喜愛穿著的品牌，今年迎來創立35周年，Club Monaco特別強調「莫忘初衷」，邀請大家回想最初的自己，台灣知名KOL咖啡冠軍王策、雜誌總編輯李瑜以及雀斑小姐便藉此機會，掏心分享曾經迷惘的過去，像「你要做世界的芭比，還是自己的芭比？」這句話就是對王策來說特別有意義的人生箴言。

Club Monaco於1985年創立，為迎接35周年，特別創立了#35YearsOfClub主題標籤，希望大家可以運用Club Monaco的服裝穿搭分享自己的故事。

▲club monaco 35週年邀請KOL分享故事。（圖／品牌提供）

▲王策穿著Club Monaco 秋季西裝套裝。（圖／翻攝自IG@chadbws）

首先看到台灣知名咖啡師王策，曾在2017年時獲得WCE世界咖啡沖煮大賽冠軍，一舉成名，而後還於台北東區成立了個人品牌咖啡VWI by CHADWANG，他提到，「你要做世界的芭比，還是自己的芭比」這句話以往還在讀大學時無法完整理解，直到近幾年才感受到這句話的重量，「『世界冠軍』似乎意味著我做了世界的芭比。」因突然地受到關注，目光壓力下不再把真實的自己表現出來，但是在品牌誕生三年後，他逐漸卸下緊繃的心房，從舒適的打扮開始，漸漸找回初心，做回「自己的芭比」。

▲club monaco 35週年邀請KOL分享故事。（圖／品牌提供）

▲club monaco 35週年邀請KOL分享故事。（圖／品牌提供）

▲李瑜穿著Club Monaco條紋傘裙洋裝，穿出甜美可愛，同時散發出總編輯的氣勢。（圖／翻攝自IG@yulee_yutopia）

時尚網紅李瑜身為《Tatler Taiwan》雜誌總編輯，她透露：「不似某些與身俱來擁有時尚本事的人，我就是那個醜小鴨界第一把交椅，長相不出眾、身材普通，還談了一手爛戀愛，小時候的我真是自信零分之人。」道出了許多女孩的心聲，但是在三十歲後，她從模仿開始逐漸悟出了自我的風格，那種「帶點不可一世的神情、從不迎合哪個流派的穿著打扮」的「總編輯」風格，也終於降臨在她身上。

▲club monaco 35週年邀請KOL分享故事。（圖／品牌提供）

▲club monaco 35週年邀請KOL分享故事。（圖／品牌提供）

▲雀斑小姐亮眼外型駕馭Club Monaco襯衫洋裝、粉色西裝套裝。（圖／翻攝自IG@mizfreckle）

而以歐美風穿搭狂吸粉的雀斑小姐，她分享自己六年前決定離職前往台北自己生活，「感謝遭遇的各種經歷，雖然當下可能覺得是失敗和挫折，但也是這樣才能成就今天的我！」雀斑小姐在經歷過大大小小的挫折後變得更加理解自己，她呼籲大家，其實我們本來就該為自己的人生而活，包括穿搭風格也是，最重要的是要對自己的選擇有熱情！

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關鍵字：

Club Monaco, 王策, 李瑜, 雀斑小姐, 人生箴言
fashion.net

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