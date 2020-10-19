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陳冠希頂著光頭穿「紅色高腰褲」　網批顯老：是在致敬長者？

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記者王則絲／台北報導

香港藝人陳冠希堪稱潮流教父，在國際上也頗有知名度，鮮少貼出個人照片的他，近日於社群平台上Po出一組時尚穿搭照，頂著一顆大光頭、身穿一整套的GIVENCHY紀梵希新裝，意境十足，不過網們反應超兩極，「這寸頭太強！」、「紅色褲很有精神」、「老了」、「這造型是在致敬長者？」、「公園阿伯。」

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

▲陳冠希釋出最新穿搭造型。（圖／翻攝自IG@edcee3000，以下同）

陳冠希不只擁有個人潮牌CLOT，經常推出引起爆搶的聯名作品，還身為潮店Juice的老闆，個人的穿搭造型、潮品收藏都會成為焦點，蔚為一屆潮流指標人物。

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

這回穿上由GIVENCHY新任總監Matthew M. Williams（馬修威廉斯）所設計的最新造型，並罕見一連發出多張各種角度穿搭照，上身黑色貼身背心，搭配超高腰的鮮紅色長褲和棕色皮鞋，復古韻味傾洩而出，不過陳冠希的寸頭與胸前的腰包，也同時展現了潮流帥氣感。

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

今年滿40歲的陳冠希近年來被發現已略現老態，許多人認為陳冠希越老越撞臉大陸喜劇小品演員趙本山，這次的新造型貼文下同樣也有網友們調侃：「本山大叔」、「有些人看起來很時尚，忽然有一天就成了趙本山。」加上紅色高腰褲和咖啡色皮鞋的搭配，不禁令人聯想到6、70年代的光景，有人就覺得：「是在致敬長者？」、「我又不懂時尚了。」

▲陳冠希。（圖／翻攝自IG）

▲陳冠希這次穿著的同款GIVENCHY新裝造型。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

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關鍵字：

陳冠希, Givenchy, 紀梵希, 趙本山, 光頭, 寸頭
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