上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、巴黎世家「五趾靴」挑戰抓地力

記者鮑璿安／綜合報導

各大精品與潮流越走越近已成趨勢，近期LOUIS VUITTON（路易威登，以下簡稱LV）與專業滑板好手Lucien Clarke聯手設計滑板鞋A View，不僅以半透明材質包覆鞋底，加上Virgil Abloh點綴的黑橘配色更是潮流指標；同時，BALENCIAGA迎來了超前衛「五趾鞋」，將每個腳趾分開，要想駕馭絕對不容易。

LOUIS VUITTON A View

▲LV藝術總監Virgil Abloh與滑板好手Lucien Clarke聯手打造運動鞋A View，NT$39,300。（圖／品牌提供）

LV藝術總監Virgil Abloh早在今年（2020年）8月時就與滑板好手Lucien Clarke簽約，象徵精品與運動潮流正式接軌，也為2021早春男裝系列運動鞋A View的誕生鋪墊。鞋款除了兼具滑板鞋的運動性能，以小牛皮綴以反光細節，採用技術海綿結構使得上腳更為舒適，外型上則體現出1990年代的復古情懷，黑橘、白橘以及藍色的Logo標誌對應注入鞋舌上，加上側面的品牌草寫，半透明設計呈現一字排開的Monogram花紋，增添收藏價值。

Balenciaga Toe五趾鞋



▲Balenciaga Toe五趾鞋與義大利知名制鞋商Vibram合作 。（圖／品牌提供）

另外掀起潮流迷關注的則是Balenciaga Toe五趾鞋，與義大利知名制鞋商Vibram合作推出，在品牌冬季20的時裝秀場上首次亮相，專利五趾鞋（FiveFingers）系列，運用柔軟鞋底像手套一樣貼合人體的腳掌，且將每個腳趾分開，在行走或攀爬運動時為肌肉提供更好的抓地觸感，腳掌邊緣和五個獨立腳趾的正上方印有多個Vibram和Balenciaga品牌標識。

▲五趾彈力「高跟運動靴」有鮮紅和黑色兩款選擇，創新的懸浮式鞋跟前所未見 。（圖／品牌提供）

五趾彈力「高跟運動靴」有鮮紅和黑色兩款選擇，同樣限量發售的還有Balenciaga Toe 五趾綁帶運動鞋，均採用創新的懸浮式鞋跟；另外，高跟靴採用模壓成型的粗跟，再配上五趾泡沫鞋墊，給予雙腳完美的高科技包裹體驗。

FENDI FLOW 中性款運動鞋

▲FENDI全新 FLOW 中性款運動鞋，NT$28,700 。（圖／品牌提供）

同樣兼具潮流與運動色彩，FENDI全新 FLOW 中性款運動鞋，最大亮點就是鞋底線條上自然流動的 FENDI「F」字樣，再巧妙加入多種材質，包括麂皮、透視科技面料、超輕橡膠鞋底，全黑和全白的鞋身，碰撞出黑、紅、黃色彩效果，且無需鬆開鞋帶便能輕鬆穿脫，交織出高性能與運動氣息。

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