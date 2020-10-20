沛納海同一款兩種面盤任選　致敬經典Luminor錶款

▲沛納海9時位置設小秒盤的Luminor Logo腕錶44毫米，170,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）年度焦點落在問世70周年的Luminor錶款，新增兩款搭載P.6000手動上鍊機械機芯新錶，分別是同一款式、兩種不同設計的LuminorBase Logo腕錶44mm與Luminor Logo腕錶44 毫米，整體與90年代早期的Luminor錶款線條相似，且皆擁有螢光綠色Super-LumiNovaTM夜光材料塗覆的阿拉伯數字與雋刻時標，最大差異是Luminor Logo腕錶9時位置多了小秒盤，提供錶迷另一種的選擇。

▲沛納海Luminor Base Logo腕錶44毫米，154,000元。

兩款沛納海Luminor手動上鍊新錶，細節設計表達對傳奇歷史致敬之意，承襲此系列枕型錶殼、標誌性錶冠護橋與鎖桿，6時位置也都裝飾「Officine Panerai」縮寫的逆向雙箭頭標誌「OP」，都是錶迷熟悉的經典元素，更令人驚喜的是另附一條黑色橡膠錶帶與拆卸錶扣的特製螺絲刀，便能自行更換錶帶。

▲GP Laureato Crystal Rock腕錶全球限量100只，545,000 元。（圖／GP提供，以下同）

GP（Girard-Perregaux，芝柏表）近年來的主力則是Laureato桂冠系列，推出全球限量100只的Absolute Crystal Rock自動計時碼錶，賣點是錶殼採用堅固又輕盈的玻璃碳材質，層層碳纖維與玻璃纖維鍛造出帶有獨一無二紋理並呈現啞光的質感，搭配比傳統橡膠彈性更強的橡膠錶帶，整只錶重量僅94克。

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