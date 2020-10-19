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炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子

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▲▼炎亞綸加盟索尼音樂記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲炎亞綸戴2條MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，出席加盟索尼音樂記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

炎亞綸今舉辦加盟索尼音樂記者會，對穿搭很有一套的他，以紅色高領搭配紫色襯衫、西裝外套與短褲的大膽造型亮相，細看他還搭配珍珠項鍊吸睛，出自MIKIMOTO與日本知名服裝設計師川久保玲合作的COMME des GARÇONS聯名系列，而且戴一條還不夠，他一口氣戴上兩條項鍊，另外搭配49萬元的黑珍珠鑽戒，舞台效果十足。

▲▼炎亞綸加盟索尼音樂記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲炎亞綸對穿搭很有一套，巧搭MIKIMOTO珍珠項鍊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊（左）231,000元，搭配鍊結款199,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO A World of Creativity黑珍珠鑽戒，490,000元。

向來勇於挑戰各種時尚風格的炎亞綸，在加盟新東家的大日子，自然要以最亮眼的裝扮現身，選擇川久保玲為MIKIMOTO打造的Akoya珍珠串鍊，一款是連結「COMME des GARÇONS｣字樣銀牌的設計，另一款是珍珠串鍊搭配銀製鎖鍊，風格搖滾前衛，顧客另可訂製南洋珠款式。

▲▼ Marc Jacobs 。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

▲設計師Marc Jacobs穿任何風格服裝都會搭配MIKIMOTO串珠。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

男人戴珍珠項鍊其實很有型，最佳代表人物正是美國知名服裝設計師Marc Jacobs，他無論是穿簡單的T恤、正式的襯衫、花俏的衛衣或優雅的風衣造型，都少不了MIKIMOTO珍珠串鍊，儼然已成為他的幸運珠寶，也顛覆大眾既定印象的珍珠搭配法則。

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關鍵字：

炎亞綸, MIKIMOTO, Marc Jacobs
fashion.net

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