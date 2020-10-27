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91歲台灣潮嬤「林莊月里」　身處在這變化光速的21世紀想說的是？

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台灣第一潮嬤，這位超過90歲的祖奶奶級時尚 Icon 林莊月里，因為在 Instagram 分享日常穿搭，吸引超過十萬粉絲追蹤。在粉絲團中除了可以看見她又潮又百變的時尚風格，也時常為年輕人指點迷津，從爆紅後在各式平面拍攝與廣告裡都看見她的身影。

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：用一句話形容自己？

林莊月里（以下簡稱林）：快一百歲感覺人生才剛開始的月光仙子

M.C.：如何定義自己的風格？

林：做嘎幾（做自己），會有躺在衣櫃裡40年的手工襯衫，也會有剛發售不到4個月的 T-Shirt，只要自己看了開心就是最棒的風格。

M.C.：你的年齡如何影響你的時尚選擇？

林：這世界唯一不變的事情就是變，年紀越大越能感受到這個不變的道理。復古、現代、極簡，當下想追尋什麼風格就去追。當然，永遠會穿到的還有一件30年的襯衫，不過穿的不是風格，而是回憶 

M.C.：你覺得永遠不會退流行的時尚物件是？

林：越老的東西越不會退流行，因為它已經接受過時間的洗鍊，尤其是老襯衫，不管什麼年代穿都很有風格。

M.C.：如果只能選擇一款配件出門，你會選？

林：現在的話就是拐杖，偶爾也會戴上帽子出門，防止紫外線

M.C.：最具珍藏價值，或特殊回憶的時尚單品是？

林：套裝。從布料、顏色都是我去市場剪布回來，自己設計、車縫完成的。

M.C.：一直以來都很喜愛的設計師品牌，以及最近關注的時尚設計師是？

林：台灣品牌 ALT、日本品牌 FR2，這兩個品牌不論是創意或主題，都會有讓人意想不到的驚喜出現。像是FR2之前推出的殭屍系列，我才不管是不是快100歲，或是觸霉頭，拿到手就直接穿上。

M.C.：平常如何汲取最新潮流資訊？

林：看唉居，看店素（IG、電視）

M.C.：最喜歡哪個年代的時尚風格？

林：四O年代的簡樸復古跟兩千年嘻哈的結合。

M.C.：可不可以大膽預言下個世代/未來的時尚潮流？

林：預言不知道，但因為疫情許多人意外地離開，人們開始思考真正重要的是什麼？人一生的時間真的很短，是不是不該再坐等浪費時間，應該開始找尋自我意義跟探索內心，或接觸大自然。我自己的穿搭也會朝那個方向邁進，像是山系、戶外風格、大地色系、軍綠等，應該會越來越流行

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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91歲的月光仙子—林莊月里。身處在這變化光速的21世紀，台灣潮嬤有什麼話想說？

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 林莊月里
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