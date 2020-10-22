因《艾蜜莉在巴黎》再次走紅的「袋鼠帽」　沒擁有一頂就落伍了

原先就深受許多潮人喜愛的英國配件品牌Kangol，因美劇《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》中女主角Emily穿戴後更引起廣泛討論，成為時下女孩們必擁有的一頂帽子。今日，就讓我們一閱來自各國的@Kangol，看看該如何造型Kangol的帽子吧：

首次購買Kangol帽子的女孩們可以從基本款的色彩下手，如灰色、黑色、深藍色等，此時，服裝造型不妨透過同色系的單品呼應整體裝扮。另外像是條紋上衣、色塊拼接等設計，則可替純色系帽子掃去單調的氛圍感。

Kangol的帽子一直以來都是「陷阱妹」日常穿搭中的必備單品，造型上只需簡單和Oviseized T-Shirt搭配，並踩一雙喜愛的球鞋，即可輕鬆形塑酷女孩的街頭樣貌。

當然，Kangol的帽子也能和西裝外套作搭配，然而若是挑選黑色西裝外套，帽子的色彩則建議從繽紛色的下手，藉此突顯活潑的玩味態度，同時給人為之一亮的視覺效果。

另外像是運動風格的裝扮，Kangol的帽子也能輕鬆駕馭喔！好比運動外套或是許多女孩喜愛直接將球衣當做洋裝穿的造型，都可和Kangol的帽子碰撞出絲毫不違和的時髦花火喔！

就連上學時的學生制服甚至上班時的俐落穿搭，都可與Kangol的帽子完美搭配，簡單替造型佐上街頭女孩的帥氣潮味。

你以為Kangol的帽子只能走酷女孩路線嗎？選擇淺米色、粉色、白色等溫柔色調的帽子，並穿上平日喜愛的少女風衣著，打造甜美有形的時髦女孩印象。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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