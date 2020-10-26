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通通百元價！6款絕不失手「自然系修容」　一刷就是精緻小臉

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修容修得好、臉瞬間小一號！修容一直是個人人想入門，但卻有點害怕的品項，以下推薦6款台、日、韓開架品牌修容餅，除了自然好上手外，更是百元就能入手的親民價位！

heme 3色修容餅

每每推出新品即造成討論的heme，前陣子推出3色修容餅共有2個色號，分別為 #00 Fair冷色調、#01 Natural 暖色調，顯色度適中不易失手、可疊加，可以混刷、更能夠單用，300有找的親民價位可以說是超高cp值呀！

Solone神隱修容餅

Solone 的粉狀彩妝不僅可單用，也可以自己組合成需要的彩盤，修容餅妝效為全霧面，共有4色，分別為#01古銅色、#02小麥色、#03暖褐色、#04茶褐色，適合白肌、健康肌、黃肌及冷暖色調膚色等，包辦了台灣女孩的需求。

too cool for school 美術課三色修容餅

too cool for school這塊修容餅，可以說是韓妞人手一塊的「國民修容餅」，在IG打上tag一定會出現它，也能看到許多空空賞，三色設計滿足髮際線、下顎和鼻影等不同修容需求，韓國近期全新推出色號Modern，更適合冷色調肌膚，除了單售外更推出皮革復刻版，不僅修容餅的包裝換上訂製皮革，更附上迷你修容刷和精緻皮套，值得蒐藏。

innisfree我的修容餅

innisfree為台韓兩地都相當受歡迎的品牌，2017我的彩妝盤系列正式登台，從眼影到修容皆換上磁鐵包裝，我的修容餅共在台灣上市4色，分別為#1 柔軟的蛋白霜餅乾、#2微苦的薑餅人、#3鹹鹹甜甜的花生餅乾、#5 脆脆的摩卡餅乾，質地為絲狀粉末包覆細緻珠光，能在加強肌膚陰影的同時更加強調光影立體度。

Missha 棉花修容餅

這款修容餅雖然台灣目前未正式上市，但想必大家一定對它不陌生！許多Youtuber、部落客都相當推薦，折合台幣約150元，價位十分親民，在色選上共有四色，也都非常適合亞洲人～

Canmake小顏粉餅

Canmake 修容品項中，除了高挑鼻影組外，這款小顏粉餅同樣也是許多日本女孩用凹的產品，粉體中具有柔焦效果，除了能夠打造自然陰影外也能輕微修飾肌膚紋理，共有4色 #01 丹麥咖啡色、#03 蜂蜜咖啡色、#04 霧灰棕、05 薄茶色，建議至藥妝店挑選適合自己膚色明度和色調的色號。

自然系修容推薦參考價格

heme 3色修容餅，定價NT$360、特價NT$299
Solone 神隱修容餅，NT$159
too cool for school 美術課三色修容餅，定價NT$800、官網特價NT$616
innisfree我的修容餅，NT$250
Missha 棉花修容餅，合台幣約NT$150
Canmake小顏粉餅，NT$380

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 自然系, 美妝, 修容
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