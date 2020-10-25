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《半是蜜糖半是傷》白鹿爆紅！劇中「文藝系唇色」公開　全部一起入手

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《半是蜜糖半是傷》是一部主打都會職場生活的愛情劇，主角江君（白鹿 飾）為一位患有眼淚過敏症的女孩，為了完成父親遺願進入頂級金融公司就職，殊不知自己的青梅竹馬袁帥（羅雲熙 飾）竟然是自己的上司，兩人相愛相殺並經歷風雨最終在職場和愛情上皆有好結果的故事。

隨著戲的熱播，男、女主角的討論度也跟著提升，女主角白鹿直接在微博上公布她在劇中使用的唇彩、眼影色號，沒想到都是很熟悉的品項，一起看下去吧！

入職前3CE LIP COLOR #223 MAUVE

在入職前使用的是3CE的霧面唇膏，這個顏色帶有紫羅蘭色，很能展現出溫柔的感覺，很能凸顯甜美的少女感，這支是霧面妝效，建議要使用前都要做好唇部的保濕！

入職酒會 M.A.C水漾潤澤唇膏 #See Sheer

在入職酒會上，江君使用的是M.A.C人人必備的子彈唇膏，#See Sheer這個色號是水潤質地的珊瑚粉橘色，妝感清透好看，是一支很百搭的唇色，不管是正式場合或是日常生活都很適用！

職場上 3CE LIP COLOR #221 Mellow Flower

出入職場就需要比較沉穩、優雅的色系，#221這個色號被歸納在先前很受歡一的mood recipe系列中，同樣也是霧面的質地，低調中又能展現一點優雅的女人味，是非常適合職場的顏色。

NARS 雙色眼影 #HAMMAMET

在眼部產品的選擇上，則是使用了Nars的雙色眼影，HAMMAMET是霧面米色搭配古銅玫瑰珠光色的組合，能替眼部打造甜美有神妝效，卻又自然不張揚！簡單兩色搭配就超好看啊～

《半是蜜糖半是傷》江君唇色推薦參考價格

3CE LIP COLOR #223 MAUVE，NT$560
3CE LIP COLOR #221 Mellow Flower，NT$560
M.A.C 水漾潤澤唇膏 #See Sheer，NT$770
NARS 雙色眼影 #HAMMAMET，NT$1,250

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 半是蜜糖半是傷, 唇膏
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