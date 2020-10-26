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取經陸劇白鹿、宋茜的辦公室穿搭！一件西裝外套讓你時髦感大增

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不論是《下一站是幸福》宋茜的甜美風、《三十而已》江疏影的幹練風，又或者是近期最夯的《半是蜜糖半是傷》白鹿的知性風，煩惱每日要穿什麼去上班的你，不妨從陸劇女主角身上取經，將西裝外套、連身洋裝甚至是牛仔褲穿出時髦感。

《下一站是幸福》宋茜

在陸劇《下一站是幸福》中飾演女主角的宋茜，角色設定為32歲的行政主管，劇中場景大部分為辦公室生活，因此，宋茜的上班族穿搭也成為整部戲的亮點，像是襯衫與半身裙的組合，可以從浪漫的雪紡荷葉設計、不對稱的裙襬以及同色系的搭配著手。

一件素面T-Shirt、雪紡襯衫、荷葉造型上衣搭上牛仔褲，也能展現上班族的幹練氣場。

每到秋冬，西裝外套便成為穿搭的好幫手，在挑選的時候，可以選擇西裝領有滾邊設計，或是近年很夯的格紋面料，不用擔心西裝外套過於單調。

《三十而已》江疏影

陸劇《三十而已》女主角之一的江疏影，飾演資深的精品銷售主管，在劇中因為工作需求，上班需要穿著公司規定的制服，不過下班後，江疏影也會換上展現專業度的套裝與西裝外套外出。

休假進行約會時，則褪去專業的女強人形象，換上緞面小洋裝去約會，與朋友聚會時，則選擇純白造型襯衫，展現溫柔清新的一面。

《半是蜜糖半是傷》白鹿

甜寵劇《半是蜜糖半是傷》女主角白鹿，在劇中演出一名證券投資銀行的專員，為了要展現專業形象，大多選擇幹練的褲裝登場，像是這套格紋短版上衣與長褲的搭配，讓她職場的氣場大增。

另外，白鹿的西裝外套也偏向女性柔美風，包含藕粉色、粉紫色的條紋西裝外套。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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取經陸劇江疏影、白鹿、宋茜的辦公室穿搭！一件西裝外套、緞面洋裝讓你時髦感大增

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