10年前流行的「雙層染」回歸！韓網熱議5款範本　Jennie、Lisa都染了

近期韓團Lisa將內層頭髮染成了淺色，雙層染髮又在社群間引起討論，例如先前梨泰院高以瑞、Jennie的雙層瀏海等，但其實雙色染髮，在10年前就曾出現過！

塊狀雙層染髮

F(X) NuABO Krystal、宋茜、Luna

2010年推出這首Nu ABO，曾經一度引起「化妝舞」的熱潮，除了歌曲和編舞相當吸引人之外，當時成員們的髮色也十分前衛，Krystal長髮層次整齊分明，並將下半段染成金黃色；宋茜和Luna則是明顯的上下雙層分色，除此之外宋茜的長髮上半層也有另外做挑染。

手刷染



在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 下午 7:11 張貼

時序來到近幾年，兩三年染髮圈開始流行起線條感明顯、造型更有層次的手刷染風潮，這個手法在亞洲相當流行，台、日、韓等地都能看到許多髮型師的作品，韓星如Lisa、請夏等等也都染過，手刷染這個手法在把頭髮綁起來時，就會非常明顯！

趙以瑞布丁頭

在 Instagram 查看這則貼文 KIM DA MI（@d_a___m_i）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 20 日 下午 8:19 張貼

說到雙色染髮，怎麼能漏掉2020年初討論度超高的韓劇《梨泰院Class》中的布丁頭呢？當初這個髮型引起了非常大的討論，高以瑞的染髮是將耳下的短髮整齊的漂成金色，恰巧襯托了高以瑞在劇中嗆辣、直接的個性啊！

瀏海挑染

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 10 日 下午 6:10 張貼

想必BLACKPINK以how you like that回歸時，大家都被Jennie的瀏海挑染給震懾到了吧！瀏海挑染也帶起了另一股風潮，除了Jennie之外，像Twice彩瑛、MONSTA X亨元等等也都曾挑染過瀏海！不同的配色也會營造出不同的感覺喔～

Secret Two Tone 染髮

最近期的是BLACKPINK LISA的Secret Two Tone染髮！顧名思義就是低調中的高調，挑染在內層的意思啦～乍看之下跟日本很流行的耳圈染有點相似，但其實頭髮撩起來內層可是整片的金髮啊！這樣的髮色可低調更可高調，尤其是綁起半頭的時候，呈現出來的反差感十分吸引人啊！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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