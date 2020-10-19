安格斯12星座一周運勢10/19-10/25　水星逆行！雙子禍從口入、摩羯持續低迷

牡羊座 3.21～4.20

牡羊座的愛情似乎遇到瓶頸，此時的你到了一個需要沉思、反省的時期，交往的你自己或許也困惑了好一陣子，這段感情到底是什麼、值不值得為愛情委屈求全，過往凡事以愛情為優先的你，也願意盡量配合對方，但最近似乎發現，這段愛情跟原先想像的不一樣了，對方是否真的那麼在乎，正考驗著你的智慧。

金牛座 4.21～5.20

水星逆行、諸事不宜！雖然牛座很清楚水逆這段時間可能潛藏的風險，不過最近的牛兒慢慢懂得從變動中調整自己，就算遇到衰事也懂得自己消化，這樣的轉換雖然消極，卻往往讓水星逆行期間沒有想像中的可怕，沈穩的表現，也有機會讓你在職場上加分喔！至於感情有金星的庇佑，正在萌芽的情感會有進展神速的好兆頭。

雙子座 5.21～6.20

隨時關注你與周遭事物的連結，水星在人際宮位逆行，而天王星逆行更讓局勢增加了不穩定感，這週的雙子工作上跟人的合作關係將出現新的變化，最好試著謙遜一些，否則人際關係的課題將讓你一個頭兩個大。工作容易挫折連連，禍從口入，說話請好好說。交往中的雙子，跟戀人的關係變得稍微緊張，或許需要多些時間相處。

巨蟹座 6.21～7.21

近期蟹座的太過投入工作，造成體力有些低落，很容易精神不佳，讓自己工作上的表現扣了不少分。這段時間體能下降，最好能多作休息，減少在外面趴趴走的頻率，養足了精神，接下來工作上還有硬仗要打。本月雖然愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣份，還需要觀望，先想清楚自己要的是什麼再說。

獅子座 7.22～8.22

心理的煩惱如果沒有搞定，那麼就很容易連帶影響到其它的運勢，特別是感情及人氣方面！未來這週的你，愛情將無可避免的走入撞牆期，已經正在交往中的獅座，關係再密切還是要有些分寸，最好收起你的大小姐、公子哥兒的脾氣。對於單身的人來說，雖然初期非常卡，但只要撐過那段時間，將能很快找到兩人相處的默契。

處女座 8.23～9.22

多虧了金星的能量加持，本週處女座在一片凶星凶位之中，算是少數能安然度過的星座，特別是感情運上有很大的發展空間，只要稍稍留心，你會發現很多人對處女座的你頻頻放電，桃花運勢走高，可惜現階段的你似乎不太想要馬上投入感情。已在交往中的處女座，要注意對方心裡在想什麼，多給對方一點關心是必要的。

天秤座 9.23～10.22

太陽坐命來到了最後一週，本週天秤整體都不如上週神采飛揚，最主要還是與你的心情有關，不論是工作的負能量，還是感情上小挫折，這陣子的你心情常常在低檔盤旋，心思總是繞著感情、工作等煩惱打轉，對於朋友邀約都不太提得起勁，建議你有什麼不順利的事情不妨向朋友傾吐，或是與情人來趟溝通之路，藉著遊山玩水轉換心情！

天蠍座 10.23～11.22

水星在本命宮位逆行的變化像是一個超級障礙物，這週的你無論在工作或是在愛情上都可能會遇到困難須要解決，內心裡卡著煩惱，讓你容易不自覺的鑽牛角尖，所幸你也能得到來自家人和其他人的幫助，可以克服難關。本週的你貴人運倒是不錯，對外是風雲人物，光芒畢露、左右逢源，能吸引住眾人的目光。

射手座 11.23～12.21

秋高氣爽的日子，射手若要轉移水逆的負能量，那麼儘可能的往人多熱鬧的地方走，不論工作或感情方面，都必然能為你帶來不錯的好運氣！未來這週多虧了太陽能量，單身射手感情進展快速，有很多認識異性的機會，生活中玩樂的聚會也相當多，但對於有情人的射手來說，感情則有點小小的危機，最好沈著以對。

摩羯座 12.22～1.19

儘管每次的週末假期都能讓摩羯適度的從勞碌的工作中切換，不過本週在水逆的引動下，運勢呈現既忙碌又低迷的狀態，很多事情都讓你花下超多時間，但換來的卻是微薄的進步，忙來忙去總是別人得到好處，讓你的心情掉進谷底！其實傻人自有傻福，想開一點，或是把重心轉向家庭和人際上，你就能慢慢得到不少認同。

水瓶座 1.20～2.18

別小看了太陽的威力，水逆帶衰之下，太陽會是水瓶座這週運勢裡的一盞明燈，這週不論水瓶是否願意，你都很容易在不同場合中認識不同的人，和人的互動增加不少，單身者桃花水漲船高，也許就在命運悄悄的安排之下，對某個人產生好感，為自己增添不少桃花。不妨留意兩人之間的互動，把握機會多多相處。

雙魚座 2.19～3.20

學習實用有趣的新事物，或是從興趣中發展新技能，會是雙魚座的你未來的首要方向。與其頻頻回顧，把焦點放在那些錯誤的抉擇上，不如砍掉重鍊再來修煉！這一週的你不妨把重心擺在新的層面，別讓自己一直在感情的死胡同裡打轉，規劃出想要學習的新領域，會是個不錯的選擇，也可以從中遇到新的朋友、建立新的人際關係。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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