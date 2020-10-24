3招教你搞懂美容油用法！加碼最推6款　乾燥脫皮不再來

秋冬日夜溫差和乾濕度快速變化，讓肌膚適應變化的速度大不如前，乾燥、發癢、細紋、鬆弛等老化問題更是接踵而來！想要維持健康美肌，你需要2020美容油推薦保養。

一滴妙用油封肌膚水潤

許多人不知道美容油該如何用？以下提供三個簡單的妙方，不管你的保養順序是什麼，加一滴精華油在日常保養中，能立馬提升保養滋潤度。

日常保養+1滴：油封鎖水

換季時覺得乳液或是乳霜的保濕不夠力？只需將乳液與一滴精華油混合，透過油封鎖水，能瞬間激升肌膚保濕力，更可解決換季的乾燥帶來的搔癢。

面膜濕敷+1滴：高效潤澤

針對受損的輕熟齡肌膚，可先用化妝水擦拭全臉，緊接著使用一滴精華油按摩，然後敷上保濕面膜，能完整封鎖精華，讓親膚性極強的精華油，直達肌膚底層。

底妝粉底+1滴：輕盈服貼

於日常底妝粉底中加入一滴輕油，能讓底妝好推好上妝，妝容服貼持久，更呈現細緻的自然光澤，輕鬆獲得人人稱羨的名模奶油肌。

L’Occitane 歐舒丹蠟菊賦活極萃油

高度濃縮的抗老保養美容油，蘊含全新蠟菊超效醇萃、蠟菊極萃複方等植萃元素，提升皮膚飽滿度及加強皮膚的支撐結構，源自天然植萃的精純精華油，可迅速深層滲透於肌膚，富含不飽和脂肪酸omega-3、omega-6、omega-9及維生素A、B、C，賦予肌膚深度滋養，同時鎖住水分。舒緩、修護肌膚，提升肌膚天然防禦力，柔潤賦活，恢復回復油水平衡、彈潤飽滿的健康狀態。

德國AB 修護精華油

含有保濕力極佳的摩洛哥堅果油，及高度鎖水力富含omega脂肪酸的法國榛果油、強化肌膚屏障的卡蘭賈油及仿效肌膚皮脂膜的巴巴蘇油，黃金比例結合獨家專利TFC8®（生肌激活因子），質地有著好吸收的清透感，同時擁有乳霜潤度，深層潤澤滋養，讓肌膚仿若天鵝絨般細膩水嫩，為肌膚注入賦活能量。

YSL金緻奢華賦活精華油

含有頂級系列的「藏紅花濃縮精萃™ 」 主打極效抗老逆齡力，再融萃五大「頂級奢華植萃精油」，包含有蘊含有摩洛哥堅果油、杏仁油、紅花油、蓖麻油、月見草油等，並注入「深海紅藻修護精萃」防止自由基傷害，一滴能深層滋養每吋肌膚，質地彷彿喀什米爾般柔嫩細緻，能帶給肌膚澎、嫩、亮，重回健康潤澤。

鉑翡斯超級複方油 莓果亮采

擁有三種天然有機莓果精油成分之複方油，含有機珍稀莓果精油配方、由草莓、覆盆莓與藍莓三款原料以水蒸氣蒸餾方式萃取得出之天然有機精油組成，為ECOCERT 認證許可使用於有機化妝品的原料，具有強大的抗老功效，是抵抗自由基影響的極佳物質。含豐富的維生素E、維生素C，能提亮膚色並改善暗沉，維持肌膚彈性與光澤，是推薦給年輕肌膚入手的第一瓶油保養。

鉑翡斯超級複方油 玫瑰煥顏

玫瑰精油成份為以冷萃蒸餾得出的有機大馬士革玫瑰精油，大馬士革玫瑰精油珍稀之處在於需要三到四百萬朵的新鮮玫瑰花，才能蒸餾得出一公升的精油。富含不飽和脂肪酸與維生素，質地極細緻，使用後肌膚不會有黏膩感。大馬士革玫瑰被公認為有效再生重建肌膚的植物油之一，是精油中的皇后。提供了最細緻且富有感官療效的香調。

Rodial 鎖時無痕精華油

屬於目標型護膚油，添加有品牌明星話題成份：Syn-Ake™類蛇胜肽，結合多效植物精華油酯（馬魯拉果油、巴西棕櫚油等），能舒緩改善表情紋和皺紋，增加肌膚滋潤度，使肌膚光滑緊緻和水潤光澤。甚至可添加到粉底液內，增添底妝滋潤服貼度。

秋冬美容油新品推薦：

L’Occitane 歐舒丹蠟菊賦活極萃油 ，NT$4,450。

德國AB 修護精華油，NT$7,950。

YSL金緻奢華賦活精華油，NT$7,850 。

Prophecy Morocco 鉑翡斯超級複方油 莓果亮采，NT$2,980。

Prophecy Morocco 鉑翡斯超級複方油 玫瑰煥顏，NT$2,980。

Rodial 鎖時無痕精華油，NT$3,200。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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