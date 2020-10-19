皮革白色收納盒好優雅！香緹卡出氣墊粉餅　劉亞仁帥氣演繹透亮妝

▲香緹卡推出全新氣墊粉餅。（圖／lotteshoppingmain IG、sujin_ssu IG）

記者李薇／綜合報導

貴婦保養品牌香緹卡向來以環保意識的設計，喚醒人們對於生態保育的重視，最近品牌在南韓推出全新的氣墊粉餅，以大象作為包裝設計，還搭配超美的收納盒，由演員劉亞仁詮釋全新的單品，讓人忍不住期待它的妝感。

▲超美的粉盒加上保護套。（圖／anha_motd IG、anha_motd IG）



劉亞仁全新代言的香緹卡氣墊粉餅，帶有細緻光透的妝效，同時帶有厲害的遮瑕度，在包裝上也以透明白色的粉盒搭配銀色的圖案作為設計，還搭配同樣白色皮革的圓形收納盒，展現出高雅、質感的風格。台灣也預計會在11月下旬到12月初推出。

▲la prairie魚子精萃智慧粉底，售價7,100元。（圖／品牌提供）



提到貴婦品牌的氣墊粉餅，絕對不能不提la prairie的魚子精萃智慧粉底，並結合微分子魚子精萃、魚子萃取精華、獨家植物萃取精華三大關鍵成分緊緻拉提、淡化細紋，同時搭載植物胺基酸包覆潤色粉體和柔光粉末，智慧潤色，全天候開啟美肌模式，融合突破性技術，以智慧真空濾網包裝完美封存珍稀成分，成就即刻完美妝效。

外盒設計靈感來自包浩斯(Bauhaus)學派Less is more的簡約精神，融合質材與幾何美學，打造上乘質感的精品粉盒，讓粉底猶如藝術品般鑲嵌其中。蕊芯採可填充設計，獨家智慧真空濾網包裝其真空彈力壓頭，完美隔絕光線與空氣，將智慧粉底完美封存，按壓瞬間釋放最精純活性，確保粉底液純淨不受污染。

▲la mer奇蹟煥采氣墊粉霜，售價4,300元。（圖／品牌提供）



La Mer也曾推出奇蹟煥采氣墊粉霜，一拍就可以打造出乳霜等級的底妝效果，具有完美的遮瑕潤色效果，同時也可以呈現出光透自然的底妝風格，非常適合乾性肌膚使用，因為上妝就像是保養一樣，能夠達到完美的底妝效果。

奇蹟煥采氣墊粉霜不僅擁有令人驚豔的妝容效果，裡面更是添加Miracle Broth™濃縮精華的水潤修復能量及定色持妝微囊科技，提升肌膚光澤亮度，締造清新、無瑕，更飽滿緊緻的妝容，特別適合需要擁有緊緻妝容的女性使用。