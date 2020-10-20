皮膚科醫師給敏感肌的超實用6建議　別一次更換多款保養品

▲越來越多人肌膚變得容易敏感不適，皮膚科醫師就給出6大保養建議。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

現代人飲食作息不正常、生活壓力大，加上頻繁上妝卸妝和環境污染、氣候變化等，越來越多人肌膚容易敏感，甚至成為敏弱性肌膚，美國知名皮膚科醫師Dr. Dray就給出6個保養建議，教敏感肌人如何輕鬆養護，減少過敏、泛紅、搔癢等不適狀況發生。

1.減法保養為主



有些人保養時習慣層層疊疊，化妝水、肌底液、精華液還不只用一種，但若是敏感肌，保養步驟就要盡量簡化，做好清潔、滋潤和防曬即可，不要疊擦太多層

且要選擇成分溫和、簡單的護膚品。

▲過度清潔也會刺激肌膚，降低肌膚防禦力。（圖／翻攝IG@senka.kr）



2.減少洗臉次數



洗臉太多次容易清潔過度，尤其是敏感肌，洗臉太多次更會造成刺激。另外，晚上的臉部清潔建議可以在洗澡時一起洗，這樣可以減少臉部肌膚跟水接觸的次數，且使用的水溫也要注意不能太高，以跟體溫差不多的「無感水溫」為佳。

▲使用任何新的保養品前一定要先做測試看是否會有不適反應。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



3.一定要先做局部測試



每個人膚質不同，同一瓶保養品別人用很好，但不一定適合你的肌膚，尤其敏感肌的肌膚更脆弱，在使用新的保養品前一定要先在局部做測試。可在下顎線或耳後塗抹，等24小時後，看看有沒有泛紅搔癢等不適症狀出現。

4.避開刺激性成分



在挑選保養品時要留意避開含有以下刺激性成分的產品，像是香精、酒精、精油、薄荷、薄荷醇、金縷梅精華、尤加利、紅黃藍染劑等。要特別的是薄荷醇這個成分，薄荷醇能帶給肌膚清涼感，緩解搔癢，很多止癢藥裡都會添加，但薄荷醇跟香精一樣是容易致敏的因子，所以使用止癢藥膏時一定要留意是否有添加薄荷醇。

5.選擇單純物理性防曬產品



容易敏感的肌膚更要做好防曬，在防曬劑型的選擇上，雖然化學性防曬質地比較輕透，但對於肌膚較敏弱的人可能會引發敏感狀況，所以建議敏感肌盡量選擇單純物理性防曬的產品，可減低肌膚產生刺激感和不適的機率。

▲肌膚較敏感的人最好別同時更換多款保養品。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



6.別一次更換多種新保養品



想更換新的保養品時，除了要先做局部測試，也盡量不要一次嘗試多種新的保養品，尤其是敏感肌，每次更換一款新護膚品，等用了一段時間都沒問題，再更換下一個品項。

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